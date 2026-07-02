Banco Mundial eleva categoría de Vietnam a país de ingreso mediano alto

Hanoi (VNA) - Tras años de crecimiento económico sostenido y acelerado, el Banco Mundial (BM) ha reclasificado a Vietnam como país de ingreso mediano alto.



Esta decisión, según los expertos, marca un hito importante y probablemente fortalecerá aún más la confianza de los inversores internacionales en una de las economías de mayor crecimiento de la región.



Según la última actualización del banco, publicada el 1 de julio, el ingreso nacional bruto (INB) per cápita de Vietnam alcanzó los cuatro mil 970 USD en 2025, superando el umbral de cuatro mil 636 USD establecido por la institución para las economías de ingreso mediano alto.



Con esta reclasificación, las cinco mayores economías del Sudeste Asiático (Singapur, Malasia, Tailandia, Vietnam y Filipinas) han alcanzado o superado la categoría de país de ingreso mediano alto.



Vietnam, una de las economías de mayor crecimiento de Asia, aspira a un crecimiento económico de dos dígitos a partir de 2026, impulsado por reformas favorables a las empresas y una sostenida ola de inversión en infraestructura./.

VNA