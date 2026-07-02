Nueva Ley de Comercio Electrónico refuerza transparencia del mercado digital en Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Vietnam inició una nueva etapa para el desarrollo del comercio electrónico con la entrada en vigor, el 1 de julio, de la Ley de Comercio Electrónico, una normativa que establece un marco jurídico más completo para las actividades comerciales en línea y busca responder a los desafíos que plantea la rápida expansión de la economía digital.



De acuerdo con un informe de YouNet ECI, firma líder en consultoría y análisis de datos del comercio electrónico en Vietnam, el valor de las transacciones realizadas en las plataformas Shopee, TikTok Shop, Tiki y Lazada superó los 458 billones de dongs (17,4 mil millones de dólares) en 2025, un 26 % más que el año anterior. En los últimos años, el comercio electrónico vietnamita ha registrado un crecimiento anual de entre el 20 % y el 25 %, uno de los más altos del Sudeste Asiático.



Si bien esta expansión ha abierto nuevas oportunidades para que las empresas amplíen su alcance y reduzcan costos, también ha propiciado problemas como la comercialización de productos falsificados, mercancías de origen incierto, publicidad engañosa y prácticas de competencia desleal.



Nguyen Tan Phong, vicepresidente de la Asociación de Comercio Electrónico de Vietnam, señaló que uno de los principales avances de la nueva legislación es el cierre de las lagunas regulatorias que persistían en la economía digital.



Según explicó, la ley define de forma clara las distintas modalidades de comercio electrónico, incluidas las ventas a través de redes sociales, plataformas digitales y servicios de intermediación, al tiempo que delimita las responsabilidades de todos los actores que participan en el mercado.



La normativa también exige a los vendedores verificar su identidad y garantizar el origen y la calidad de los productos que comercializan. Asimismo, establece que los creadores de contenido y quienes realizan transmisiones en vivo con fines comerciales deberán proporcionar información transparente y cumplir las disposiciones sobre publicidad y estándares profesionales.



Tan Phong afirmó que estas medidas facilitarán la detección de actividades fraudulentas, fortalecerán la capacidad de supervisión de las autoridades y contribuirán a incrementar la confianza de los consumidores, un elemento esencial para el desarrollo sostenible del comercio electrónico.



En representación de las plataformas digitales, Nguyen Lam Thanh, de TikTok Vietnam, consideró que un marco legal más claro favorecerá la creación de un entorno empresarial más transparente y sostenible.



Destacó que la confianza de los consumidores y una competencia en igualdad de condiciones son factores indispensables para el crecimiento del mercado, y reiteró el compromiso de las principales plataformas de cumplir plenamente la legislación vietnamita.



La nueva normativa también ha sido bien recibida por el sector empresarial. Luu Nga, directora creativa de la marca Elise, señaló que durante años los fabricantes y minoristas formales han tenido que competir con productos de origen incierto comercializados por internet a precios muy bajos.



Expresó su confianza en que una aplicación más estricta de las normas tributarias, la supervisión del mercado y los mecanismos de autenticación de productos contribuyan a generar una competencia más justa y mayores oportunidades para las empresas consolidadas.



Añadió que un mercado mejor regulado impulsará a las compañías a competir mediante la calidad de sus productos, el fortalecimiento de sus marcas y la mejora de la experiencia del cliente, más que a través de la reducción de precios.



Por su parte, Tran Thi Thuy Linh, creadora de contenido y vendedora mediante transmisiones en vivo, indicó que los consumidores conceden cada vez mayor importancia a la calidad, el origen, la transparencia y el servicio posventa de los productos.



También subrayó que, ante el auge de las ventas a través de videos y transmisiones en directo, será indispensable que vendedores y creadores de contenido actúen con mayor transparencia y cumplan estrictamente las regulaciones vigentes.



Los expertos consideran que la nueva Ley de Comercio Electrónico no solo fortalecerá la gestión del mercado, sino que también establecerá reglas más equitativas para todos los participantes, reforzando la confianza de los consumidores y favoreciendo un desarrollo más sostenible del comercio digital.



Con un crecimiento anual de entre el 20 % y el 25 %, el comercio electrónico vietnamita se consolida como uno de los mercados más dinámicos del Sudeste Asiático. En este contexto, el fortalecimiento del marco legal, el aumento de la confianza de los consumidores y la promoción de una competencia más equitativa serán factores determinantes para que este sector se afiance como uno de los principales motores de la economía digital del país en los próximos años./.

VNA