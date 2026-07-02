Hanoi impulsa tráfico inteligente con cámaras de IA

Hanoi (VNA) - La policía de tráfico de Hanoi está acelerando la labor de instalar otras dos mil 460 cámaras con inteligencia artificial (IA), elevando el número total de cámaras conectadas al Centro de Comando a casi cinco mil, con el objetivo de formar una plataforma de datos para servir al tráfico inteligente y a las ciudades inteligentes.



*De la "vía verde" al control de tráfico en tiempo real



Tras seis meses de su puesta en funcionamiento, el centro de control de tráfico inteligente, equipado con mil 837 cámaras con IA instaladas en 195 intersecciones, ha mostrado resultados iniciales que demuestran la clara eficacia de la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión del tráfico.



La policía de tránsito ha establecido 22 rutas verdes y ha controlado los semáforos según el volumen de tráfico real en las 195 intersecciones equipadas con cámaras de IA. Como resultado, el flujo vehicular en estas intersecciones ha mejorado entre un 4 % y un 18 %.



El sistema ha contribuido a cambiar la percepción de los usuarios de la vía pública mediante la monitorización y detección continua y objetiva de las infracciones utilizando la tecnología.



Según el teniente coronel Dao Viet Long, subjefe del Departamento de Policía de Tráfico (PC08) de la Policía de Hanoi, el sistema de cámaras con inteligencia artificial se centra en detectar comportamientos que causan directamente congestión de tráfico y accidentes, sobre todo saltarse los semáforos en rojo y conducir por el carril equivocado.



Los datos recopilados por el sistema han ayudado a solucionar cinco cuellos de botella, incluidos dos puntos de congestión de tráfico, y han ajustado automáticamente los ciclos de los semáforos en 22 calles, como contribución a mejorar el flujo de tráfico en las zonas donde se han instalado cámaras con inteligencia artificial.



De las nuevas dos mil 460 cámaras, mil 107 se destinan a la detección de infracciones de tránsito, 960 para la medición del flujo vehicular, 112 cámaras panorámicas para la vigilancia de intersecciones, 251 cámaras PTZ para la supervisión de la seguridad y el orden público, y otras 30 especializadas en el control del exceso de velocidad.



Además, se está completando la instalación de 57 servidores, 36 paneles electrónicos de información de tráfico (VMS), 100 armarios de control de semáforos inteligentes, 930 postes para cámaras y la construcción de 475km de cable de fibra óptica y 136km de cable de electricidad en 238 intersecciones clave del tráfico.



* Hacia el "cerebro digital" del sistema de transporte de la capital vietnamita



Las mil 837 cámaras con IA de la primera fase solo cubren aproximadamente el 35% de las necesidades de gestión del tráfico de la ciudad. Tras la finalización de la fase 2, con esas dos mil 460 adicionales, la capacidad aumentará a aproximadamente el 52%, sentando las bases para una mayor expansión de la red en los próximos años.



La IA no solo apoya el control de las señales de tráfico, sino que también se convierte en el "asistente digital" de la policía de tráfico a la hora de comandar, operar y procesar grandes volúmenes de datos.



En los próximos tiempos, el sistema seguirá actualizándose para detectar infracciones del orden urbano, ayudar a gestionar la congestión del tránsito, la contaminación ambiental, las inundaciones y otros problemas que surjan en la gestión urbana.



Se espera que los datos recopilados por casi cinco mil cámaras conformarán una plataforma de macrodatos que servirá de apoyo al mando, el control y la gestión de infracciones, al tiempo que ayudará a las fuerzas operativas en la gestión urbana, contribuyendo así a la construcción de un Hanoi civilizado, moderno, seguro e inteligente.



Con anterioridad, el teniente general Nguyen Thanh Tung, director de la Policía de Hanoi, informó que con cerca de cinco mil cámaras con inteligencia artificial conectadas al Centro de Comando, la policía de tráfico de la urbe espera contar con otra importante plataforma de datos que contribuya a cambiar los métodos de gestión del tránsito y lograr gradualmente el objetivo de construir un sistema de transporte inteligente para la capital./.

VNA