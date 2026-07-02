Ciudad Ho Chi Minh comienza construcción clave de la Línea 2 del Metro

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Junta de Gestión del Ferrocarril Urbano de Ciudad Ho Chi Minh (MAUR) llevó a cabo hoy el descenso de jaulas de acero para facilitar la construcción de muros de contención en la estación subterránea ST10 (estación de Pham Van Bach), que forma parte del proyecto de la Línea 2 del Metro (Ben Thanh - Tham Luong).



Se trata de un paso técnico crucial, que marca la finalización oficial de la fase de preparación y el inicio de la construcción directa en el lugar. La actividad también busca conmemorar el 50 aniversario de la designación oficial de la urbe de Saigón-Gia Dinh con el nombre del Presidente Ho Chi Minh (2 de julio).



Al intervenir en el acto, Phan Cong Bang, jefe de la Junta, informó que la actividad supone un hito especialmente significativo para el proyecto de la Línea 2 del metro y la infraestructura de transporte urbano de la urbe.



Casi tres meses después de la firma del contrato EPC, el inversor y el consorcio contratista general EPC (diseño, suministro de equipos y construcción) han superado numerosas dificultades legales y técnicas para completar una serie de tareas preparatorias fundamentales, sentando las bases para que el proyecto entre en la fase oficial de construcción, destacó.



El funcionario pidió al consorcio contratista general EPC que continuara acelerando el ritmo de trabajo con vistas a finalizar rápidamente el plan de implementación detallado para las secciones restantes y que, al mismo tiempo, garantizara la seguridad absoluta durante la construcción, especialmente para los componentes de gran tamaño y peso, como las jaulas de acero.

Phan Cong Bang, jefe de la Junta de Gestión del Ferrocarril Urbano de Ciudad Ho Chi Minh, en el evento. (Fuente: VNA)





La Junta de Gestión del Ferrocarril Urbano de Ciudad Ho Chi Minh se compromete a seguir cooperando y resolver las dificultades y los obstáculos que surjan durante la ejecución del proyecto, apuntó.



En representación del consorcio contratista general EPC, Long Quoc Tuan, director general del proyecto de la línea 2 del metro, subrayó que la estación de Pham Van Bach es uno de los tramos más complejos de toda la línea, pues se encuentra junto a la zona de control del espacio aéreo del aeropuerto de Tan Son Nhat y la altura de construcción está limitada a 18 metros y la construcción del muro de contención requiere estándares técnicos y precisión muy elevados, entre otros aspectos, señaló.



El consorcio contratista general EPC cumplirá las normas vietnamitas y europeas; promoverá soluciones técnicas para abordar los desafíos; fortalecerá la coordinación con inversionistas y unidades relacionadas en aras de garantizar los requisitos de seguridad, calidad, progreso y protección ambiental durante la implementación del proyecto, enfatizó.



De acuerdo con MAUR, junto con la estación ST5, la estación subterránea ST10 se considera una de las dos más importantes de la Línea 2 del metro y será el punto de partida para dos tuneladoras TMB en la próxima fase.



Una vez finalizada, la Línea 2 del Metro contribuirá a mejorar la capacidad del transporte público de pasajeros, reducir la congestión del tráfico terrestre e impulsar el desarrollo urbano en consonancia con la orientación del transporte público de Ciudad Ho Chi Minh./.