Turismo

Medio francés apoda a Da Nang el “Miami de Vietnam”

Una revista francesa destaca a Da Nang como uno de los destinos más atractivos de Asia para nómadas digitales por su calidad de vida y bajo coste.

Artículo publicado en la revista Journal des Français à l'étranger (Foto: VNA)
Artículo publicado en la revista Journal des Français à l'étranger (Foto: VNA)

París (VNA) - La revista digital francesa Journal des Français à l'étranger ha descrito la ciudad costera vietnamita de Da Nang como un destino cada vez más atractivo para la comunidad global de nómadas digitales, gracias a su coste de vida asequible, su infraestructura en constante mejora y su alta calidad de vida.

La publicación la ha denominado el “Miami de Vietnam” y una alternativa atractiva a destinos consolidados para el teletrabajo como Bali (Indonesia) y Tailandia.

Según el artículo, Da Nang se encuentra a tan solo una hora de vuelo tanto de Hanoi como de Ciudad Ho Chi Minh. Con 32 kilómetros de costa y una ubicación estratégica que conecta con importantes centros regionales, la ciudad ofrece un cómodo acceso a destinos en toda Asia. Su aeropuerto internacional, situado cerca del centro, facilita los viajes regionales de forma sencilla y económica.

También destacó que Da Nang combina un ambiente relajado con un coste de vida significativamente inferior al de muchos otros destinos populares de la región.

El artículo citó a Hana Nguyen, fundadora de un espacio de coworking establecido en Da Nang hace dos años, quien afirmaba que la excelente conectividad de transporte de la ciudad es una de sus mayores ventajas.

La publicación francesa subrayó que en 2019 Da Nang figuró en la lista de The New York Times de los 52 lugares para visitar ese año y que, una vez más, ha aparecido en la selección de este año.

Con la expansión de las comunidades de expatriados y nómadas digitales, los precios de las propiedades y los alquileres en Da Nang han aumentado considerablemente en los últimos dos años.

Sin embargo, los precios de los alimentos se han mantenido relativamente estables, lo que ha contribuido a que la ciudad conserve su atractivo para los trabajadores remotos con altos ingresos.

Al mismo tiempo, el artículo señaló que encontrar vivienda asequible se ha vuelto cada vez más difícil para los residentes locales. Para satisfacer la creciente demanda, se están desarrollando varios proyectos inmobiliarios nuevos en toda la ciudad.

La revista también citó a Luca, un desarrollador alemán de inteligencia artificial (IA), quien afirmó haber decidido mudarse a Da Nang tras constatar que ofrecía una alternativa más asequible y tranquila que Bali, a la vez que conservaba una vibrante comunidad internacional.

Lo que realmente le sorprendió fue la calidad de internet, afirmó Luca, explicando que la velocidad y la fiabilidad de la conexión eran mejores que las que había experimentado anteriormente en Alemania.

Actualmente, Luca alquila un apartamento en un edificio compartido con expatriados y residentes locales. Comentó que la combinación de infraestructura para el teletrabajo, un coste de vida asequible, una amplia gama de servicios, un clima agradable, playas hermosas y un número de turistas manejable hacen de Da Nang un lugar ideal para vivir y establecerse a largo plazo.

Reconociendo el potencial de esta tendencia, las autoridades de Da Nang organizaron el primer Da Nang Nomad Fest en marzo. El evento de 10 días incluyó actividades de networking y seminarios destinados a atraer a más profesionales independientes internacionales.

Según la revista francesa, Vietnam aún no ha introducido una visa diseñada específicamente para nómadas digitales. La mayoría de los trabajadores remotos extranjeros utilizan actualmente visas de turista con una validez de hasta tres meses y viajan periódicamente a países vecinos, como Laos, para renovar sus visas antes de regresar a Vietnam.

La revista concluyó que, gracias a su ubicación estratégica, su coste de vida asequible, su sólida infraestructura digital y su alta calidad de vida, Da Nang es un lugar ideal. Está atrayendo cada vez más a trabajadores remotos de todo el mundo y se está consolidando como uno de los destinos más prometedores de Asia para la comunidad global de nómadas digitales./.

VNA
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