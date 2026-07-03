Vietnam refuerza medidas de prevención ante llegada del tifón Maysak

Hanoi (VNA) - Los ministerios y las autoridades locales de Vietnam intensifican las medidas de prevención ante la aproximación del tifón número 1 de 2026, denominado internacionalmente Maysak, con acciones dirigidas a proteger el sistema de diques, garantizar el suministro eléctrico, asegurar la operación de los embalses y minimizar los riesgos para la población y la producción.



Según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, la depresión tropical se convirtió en tifón durante la mañana del 3 de julio. A las 10:00 (hora local), el ojo de la tormenta se encontraba a unos 90 kilómetros al sur de la isla china de Hainan, con vientos sostenidos de entre 62 y 88 kilómetros por hora y rachas de hasta 117 kilómetros por hora.



Se prevé que el ciclón avance hacia el golfo de Tonkín y afecte en los próximos días al noreste del país. Entre el 4 y el 7 de julio, varios ríos de la región podrían registrar crecidas que alcanzarían los niveles de alerta I y II.



Ante este escenario, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ordenó a las autoridades de Quang Ninh, Hai Phong, Hung Yen, Ninh Binh y Thanh Hoa reforzar las medidas de protección del sistema de diques.



La cartera instó a inspeccionar los tramos más vulnerables, las obras aún en construcción y las infraestructuras dañadas que permanecen sin reparar, acelerar los trabajos de refuerzo antes de la llegada del tifón y mantener una vigilancia permanente. Asimismo, pidió preparar suficiente personal, equipos y materiales para responder con rapidez a cualquier emergencia.



Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio instruyó a todas las entidades del sector a activar los planes de respuesta frente al tifón y las lluvias posteriores, revisar las infraestructuras críticas y garantizar la disponibilidad de recursos para hacer frente a posibles contingencias.



También ordenó inspeccionar la red eléctrica, las centrales hidroeléctricas y las explotaciones mineras situadas en zonas con riesgo de inundaciones o deslizamientos de tierra, además de asegurar el abastecimiento de productos básicos en las áreas que pudieran quedar aisladas.



El Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN) deberá garantizar el funcionamiento seguro del sistema eléctrico y coordinarse con las autoridades locales para mantener la estabilidad del suministro, mientras que los operadores de las presas hidroeléctricas deberán cumplir estrictamente los protocolos de operación y notificar oportunamente a la población antes de cualquier descarga de agua.



En la provincia de Hung Yen, las autoridades decretaron la prohibición de navegación a partir de las 16:00 horas del 3 de julio y suspendieron todas las actividades pesqueras y de acuicultura en las zonas costeras, estuarios y mar adentro. Asimismo, ordenaron que todas las embarcaciones buscaran refugio antes de las 19:00 horas.



Hasta la mañana del jueves, las autoridades mantenían bajo control y en contacto permanente a mil 134 embarcaciones con dos mil 843 trabajadores, de las cuales 928 ya habían alcanzado puertos o zonas de fondeo seguras.

Trayectoria y ubicación del centro del tifón n.° 1 a la 1 de la tarde del 3 de julio de 2026. (Foto: VNA)





El gobierno provincial dispuso además la evacuación de los trabajadores dedicados a la acuicultura en las zonas bajas costeras y ribereñas, el cierre de los accesos a través de los diques marítimos y fluviales, el refuerzo de viviendas y la evacuación preventiva de la población de las áreas de mayor riesgo.



Ante la previsión de lluvias intensas que podrían afectar unas dos mil 540 hectáreas de semilleros y cerca de 30 mil hectáreas de arroz recién trasplantado, las empresas encargadas de las obras hidráulicas han abierto al máximo las compuertas de drenaje y mantienen preparadas las estaciones de bombeo para proteger la producción agrícola, así como las zonas industriales y urbanas.



Las autoridades vietnamitas reiteraron el llamado a mantener la máxima vigilancia, seguir de cerca la evolución del tifón y desplegar con antelación todas las medidas de prevención necesarias para reducir al mínimo las pérdidas humanas y materiales./.