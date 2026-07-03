Sociedad

Embajador de Vietnam en Venezuela elogia labor de brigada de rescate

El diplomático Vu Trung My visitó el campamento de campaña para elogiar la disciplina de los soldados y coordinar el apoyo logístico tras los desastres naturales.

El embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, entrega suministros de primera necesidad a los rescatistas en sus campamentos de campaña. (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, entrega suministros de primera necesidad a los rescatistas en sus campamentos de campaña. (Foto: VNA)

Caracas (VNA) - El embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, realizó una visita de inspección y apoyo a los integrantes de la Brigada de Rescate del país indochino que despliega misiones humanitarias internacionales en el estado La Guaira, del país sudamericano, para mitigar los daños causados por recientes desastres naturales.

Durante el encuentro efectuado en el terreno el 2 de julio, el diplomático calificó la presencia del contingente como un noble gesto de solidaridad internacional y un testimonio vivo de la amistad tradicional y la asociación integral que unen a ambas naciones.

Vu Trung My elogió la disciplina, la alta responsabilidad y la capacidad de superación de los oficiales y soldados ante las complejidades geográficas y climáticas locales. Asimismo, ratificó el compromiso de la misión diplomática de coordinar de cerca con las autoridades venezolanas para garantizar el soporte logístico e informativo necesario para el cumplimiento de las tareas encomendadas.

Por su parte, el jefe de la brigada vietnamita, mayor general Pham Van Ty, agradeció el estímulo oportuno de la Embajada y aseguró que las fuerzas bajo su mando mantienen una estricta observancia de los protocolos de seguridad con el fin de elevar la eficiencia de las operaciones de búsqueda y salvamento.

En la ocasión, la representación diplomática entregó suministros de primera necesidad a los rescatistas en sus campamentos de campaña.

A su vez, las autoridades del Estado de La Guaira expresaron su profundo agradecimiento por la asistencia oportuna y eficaz brindada por el Gobierno y el pueblo de Vietnam en estos momentos de dificultad./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Vu Trung My #Pham Van Ty #brigada de rescate #ayuda humanitaria #relaciones bilaterales #La Guaira #Caracas 2026 Venezuela
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Rescatistas de Vietnam hallan primer cuerpo al comenzar operaciones de búsqueda en Venezuela (Foto: VNA)

Rescatistas de Vietnam hallan primer cuerpo al comenzar operaciones de búsqueda en Venezuela

La misión de búsqueda y rescate de Vietnam desplegada en Venezuela recuperó los primeros once cuerpos de las víctimas del sismo en el sector de Playa Grande, municipio de Catia La Mar, estado La Guaira. Los equipos de los ministerios de Defensa y de Seguridad Pública operan bajo condiciones de alto riesgo por inestabilidad del terreno y coordinaron la entrega de los fallecidos a los servicios forenses locales.

Ver más

Can Gio – un “laboratorio verde” para la transición energética

Can Gio – un “laboratorio verde” para la transición energética

Ciudad Ho Chi Minh entra en una nueva etapa de desarrollo con la aspiración de consolidarse como una metrópolis global verde, moderna e inteligente, en línea con el espíritu de la Resolución 09 del Buró Político sobre el desarrollo de la ciudad en la nueva era. En esta estrategia, Can Gio, la única zona de estuario de la urbe, emerge como un nuevo espacio de desarrollo donde convergen la economía marítima, las energías renovables, la conservación ecológica y la adaptación al cambio climático.

El subjefe de la Oficina de la Agencia de Investigación Policial (C01), mayor general Le Van Tan, en la rueda de prensa. (Foto: baochinhphu.vn)

Procesan a 47 implicados en fraude de red eléctrica nacional de Vietnam

El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam dictó órdenes de procesamiento contra 47 implicados en graves violaciones financieras durante el proyecto de transmisión de 500 kV gestionado por EVNNPT. El mayor general Le Van Tan confirmó la incautación de millones de dólares en efectivo y el congelamiento de cuentas.

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung (Foto: VNA)

Vietnam busca acelerar la transformación digital en agricultura y medio ambiente

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung instruyó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a lanzar un plan de choque de 100 días para acelerar la transformación digital y unificar la Base de Datos Nacional sobre la Tierra. El sector, bajo la conducción del ministro Trinh Viet Hung, reportó un crecimiento del PIB sectorial del 3,85% y el inicio del Sistema Nacional de Trazabilidad Agropecuaria.

Construir y desarrollar Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era

Construir y desarrollar Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era

El Buró Político del Partido Comunista de Vietnam el 19 de mayoemitió la Resolución 09-NQ/TW sobre la construcción y el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era. Este documento histórico tiene una gran importancia, ya que define una misión política especialmente relevante no solo para la organización y la administración del Partido en la ciudad, sino también para todo el sistema político a nivel nacional.

Un rincón de Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)

50 años de Ciudad Ho Chi Minh: Un crisol de valores culturales

Ciudad Ho Chi Minh se ha consolidado como el principal centro económico y cultural de Vietnam, impulsada no solo por su crecimiento económico y su integración internacional, sino también por una identidad urbana abierta y diversa, forjada a partir de la convergencia de múltiples tradiciones culturales.