Economía

Vietnam y EFTA concluyen negociaciones del Tratado de Libre Comercio

Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) concluyeron oficialmente las negociaciones de su Tratado de Libre Comercio de nueva generación tras 21 rondas de conversaciones. El pacto eliminará aranceles e impulsará el intercambio de tecnología, finanzas y bienes entre el país asiático y el bloque integrado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

El viceministro vietnamita de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan, y representantes de los países de la EFTA. (Foto: tapchicongthuong.vn)
El viceministro vietnamita de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan, y representantes de los países de la EFTA. (Foto: tapchicongthuong.vn)

Hanoi (VNA) – Vietnam y los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) concluyeron oficialmente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre ambas partes, informó hoy el Ministerio de Industria y Comercio del país indochino.

La EFTA está integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Desde el inicio del proceso, ambas partes celebraron 21 rondas oficiales de negociación, siendo la más reciente la realizada en Islandia entre el 17 y el 22 de junio de 2026.

El 22 de junio, el viceministro vietnamita de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan, encabezó la delegación negociadora de Vietnam en la reunión ministerial de la EFTA celebrada en Islandia, donde se abordaron los últimos asuntos pendientes para cerrar las conversaciones. Posteriormente, el 2 de julio, ambas partes emitieron una declaración conjunta anunciando oficialmente la conclusión de las negociaciones.

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Vietnam y los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) concluyeron oficialmente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre ambas partes. (Foto: tapchicongthuong.vn)


El acuerdo abre la puerta a una nueva etapa de cooperación y establece una base sólida para impulsar el comercio, la inversión y la colaboración en múltiples ámbitos entre Vietnam y los países de la EFTA.

Ese mismo día, la EFTA y el Gobierno de Vietnam anunciaron conjuntamente el cierre de las negociaciones del tratado, culminando un proceso que incluyó varias jornadas de conversaciones técnicas en Reikiavik previas a la reunión ministerial de la organización.

En la cita participaron la ministra de Asuntos Exteriores de Islandia, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir; el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide; la viceprimera ministra y ministra de Asuntos Exteriores de Liechtenstein, Sabine Monauni; el presidente y ministro de Economía, Educación e Investigación de Suiza, Guy Parmelin; así como el viceministro vietnamita de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan.

Las negociaciones del acuerdo fueron reactivadas el 8 de septiembre de 2025 en Ginebra y, desde entonces, se desarrollaron cinco nuevas sesiones de negocaciones. El tratado posee un carácter integral y de nueva generación, abarcando áreas como el comercio de bienes y servicios, las normas de origen, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio, la inversión, la propiedad intelectual, las medidas de defensa comercial, las compras públicas, el comercio y el desarrollo sostenible, las pequeñas y medianas empresas, así como la cooperación y el fortalecimiento de capacidades.

El objetivo del acuerdo es reforzar las relaciones comerciales mediante la eliminación o reducción de aranceles, la facilitación del comercio y la promoción del desarrollo sostenible.

Durante la reunión ministerial, el canciller noruego Espen Barth Eide destacó que, en un contexto de creciente incertidumbre global, resulta cada vez más importante fortalecer los vínculos con socios comerciales fiables. Señaló además que el tratado permitirá mejorar significativamente el acceso a los mercados de bienes y servicios y ampliar la cooperación en ámbitos como el desarrollo sostenible y la propiedad intelectual, generando nuevas oportunidades para las empresas de ambas partes.

Por su parte, Nguyen Sinh Nhat Tan subrayó que el acuerdo reviste un significado especial al conectar economías con fortalezas complementarias. Mientras los países de la EFTA destacan por su liderazgo en innovación, tecnología, finanzas, energías limpias y desarrollo sostenible, Vietnam se consolida como una de las economías más dinámicas de Asia y un importante centro regional de producción, comercio e inversión.

Según el viceministro, el tratado sentará las bases para una nueva fase en las relaciones económicas entre Vietnam y la EFTA y contribuirá a crear un entorno empresarial más estable, transparente y predecible, favoreciendo un mayor flujo de comercio, inversión, tecnología y conocimiento entre ambas partes.

Las estadísticas muestran que el intercambio comercial entre Vietnam y la EFTA ha mantenido un crecimiento constante durante la última década. En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 4.800 millones de euros, con un superávit comercial para Vietnam de 2.500 millones de euros, frente a los 500 millones registrados diez años atrás, excluyendo las cifras relacionadas con el comercio de oro de Suiza.

Las principales exportaciones de la EFTA hacia Vietnam incluyen maquinaria eléctrica, productos pesqueros, productos farmacéuticos y maquinaria mecánica, mientras que Vietnam exporta principalmente maquinaria eléctrica, calzado, prendas de vestir y maquinaria industrial. Todos estos grupos de productos registraron un crecimiento medio superior al 10 % anual durante la última década.

La conclusión de las negociaciones marca así el inicio de una nueva etapa de cooperación económica entre Vietnam y la EFTA, con perspectivas de fortalecer el comercio, la inversión y la colaboración en sectores de interés mutuo./.

VNA
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