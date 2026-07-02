Vietnam comparte experiencias en operaciones de mantenimiento de paz en reunión de expertos de ADMM+

Bandar Seri Begawan (VNA) – Vietnam compartió su experiencia y reafirmó su compromiso con las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU) durante la reunión del Grupo de Trabajo de Expertos (GTE) sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz, en el marco de la 22.ª Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN-Plus (ADMM+), con especial énfasis en el impulso de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad (MPS).



La reunión, copresidida por Brunéi y China, se celebró del 29 de junio al 3 de julio en Bandar Seri Begawan y Penanjong, Brunéi, como parte del quinto ciclo de ADMM+ (2024-2027). La delegación vietnamita estuvo encabezada por el coronel Nguyen Nhu Canh, subdirector del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam.



El encuentro reunió a representantes de los 10 Estados miembros de la ASEAN, junto con los ocho países socios de ADMM+ (Australia, China, India, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos), así como a funcionarios de la Secretaría de la ASEAN y especialistas de la ONU en operaciones de mantenimiento de la paz.



Los participantes debatieron medidas para fortalecer la preparación previa al despliegue, mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas multinacionales, reforzar las capacidades de formación y avanzar en los preparativos del ejercicio de entrenamiento sobre el terreno (FTX), previsto para finales de 2026 en Brunéi.



los delegados visitan el lugar donde se llevará a cabo el próximo ejercicio multinacional. (Foto: VNA)



Durante las sesiones, la delegación vietnamita destacó la creciente contribución de las mujeres del país que prestan servicio en las misiones y oficinas de la ONU, subrayando su importante papel no solo en el cumplimiento de las tareas operativas, sino también en la interacción con las comunidades locales, la protección de civiles, la prestación de servicios médicos y la asistencia humanitaria.



Vietnam también presentó su experiencia en el reclutamiento, la capacitación y la preparación de personal militar femenino para las operaciones de mantenimiento de la paz, además de compartir iniciativas destinadas a ampliar la participación de las mujeres en las misiones de la ONU. Estos esfuerzos contribuyen a la implementación de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad y al cumplimiento de los compromisos asumidos por la ASEAN en este ámbito.



A partir de su experiencia como copresidente del Grupo de Trabajo de Expertos (GTE) sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz de ADMM+, junto con Japón, Nguyen Nhu Canh compartió lecciones prácticas sobre la organización de actividades conjuntas, ejercicios sobre el terreno e intercambios profesionales entre los Estados miembros, contribuyendo así a fortalecer la continuidad y la eficacia del mecanismo de cooperación de ADMM+ en materia de mantenimiento de la paz.



La delegación vietnamita también reiteró su respaldo a Brunéi y China como copresidentes del actual ciclo del GTE, especialmente en los preparativos del ejercicio de entrenamiento sobre el terreno que marcará el cierre del ciclo.



Como parte del programa, los delegados visitaron el lugar donde se llevará a cabo el próximo ejercicio multinacional.



Paralelamente a la reunión, Vietnam sostuvo encuentros bilaterales con representantes de China, Japón, Laos, Corea del Sur y Rusia para ampliar la cooperación bilateral y multilateral en el ámbito del mantenimiento de la paz de la ONU. Las conversaciones se centraron en la capacitación, el fortalecimiento de capacidades y el intercambio de experiencias especializadas.



La activa participación y las valiosas contribuciones de Vietnam durante la reunión reflejaron el creciente papel y la credibilidad del país en los mecanismos multilaterales de cooperación en materia de defensa de la ASEAN, al tiempo que reafirmaron su compromiso con las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y con los esfuerzos internacionales para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región y el mundo./.