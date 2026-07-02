Política

Embajador de Brasil en Vietnam recibe la Orden de la Amistad

El embajador de Brasil en Vietnam, Marco Farani, fue condecorado con la Orden de la Amistad de Vietnam en reconocimiento a su gestión diplomática. Durante el acto de entrega, el viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, elogió el rol del diplomático para consolidar los intercambios de alto nivel y elevar los nexos bilaterales al estatus de Asociación Estratégica.

El embajador de Brasil en Vietnam, Marco Farani, recibe la Orden de la Amistad. (Foto: Cancillería)
El embajador de Brasil en Vietnam, Marco Farani, recibe la Orden de la Amistad. (Foto: Cancillería)

Hanoi (VNA) – El embajador de Brasil en Vietnam, Marco Farani, recibió hoy la Orden de la Amistad de Vietnam, en reconocimiento a sus destacadas contribuciones al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Al entregar la distinción, el viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, destacó que este reconocimiento refleja el profundo aprecio del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas por la labor desempeñada por Farani para estrechar los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. Asimismo, elogió su dedicación, profesionalismo y firme compromiso durante su misión diplomática en Vietnam.

Subrayó las importantes contribuciones del embajador para fortalecer la confianza política, impulsar los intercambios de alto nivel y ampliar la cooperación entre ministerios, organismos, localidades, empresas y ciudadanos de los dos países. También resaltó su papel en la elevación de las relaciones entre Vietnam y Brasil al nivel de Asociación Estratégica, así como en la expansión de la colaboración en ámbitos como el comercio, la agricultura, la ciencia y la tecnología, la educación, la cultura y los intercambios pueblo a pueblo.

El vicecanciller señaló que las relaciones entre Vietnam y Brasil han mantenido un sólido dinamismo en los últimos años, con una cooperación cada vez más estrecha y amplias perspectivas de desarrollo.

Añadió que los esfuerzos de Farani han contribuido a reforzar la confianza y el entendimiento mutuos, sentando una base sólida para que la asociación bilateral continúe ampliándose de forma práctica y eficaz.

En nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang agradeció al embajador sus valiosas contribuciones y expresó su confianza en que Farani seguirá apoyando a Vietnam y promoviendo unas relaciones cada vez más estrechas entre ambos países, cualquiera que sea el cargo que desempeñe en el futuro.

Por su parte, Farani expresó su gratitud al Ministerio de Relaciones Exteriores y a los ministerios, organismos, localidades y socios vietnamitas por la estrecha cooperación y el constante apoyo brindados durante su misión en el país.

El embajador afirmó que los avances alcanzados en las relaciones bilaterales son fruto de los esfuerzos conjuntos de ambas partes y reiteró su compromiso de seguir trabajando para impulsar la Asociación Estratégica entre Vietnam y Brasil, con el objetivo de hacerla cada vez más amplia, profunda y efectiva en beneficio de ambos países y sus pueblos./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Marco Farani #Dang Hoang Giang #Orden de la Amistad #Asociación Estratégica Vietnam Brasil #relaciones bilaterales #Hanoi 2026
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Participantes en la reunión. (Foto: VNA)

Vietnam comparte experiencias en operaciones de mantenimiento de paz en reunión de expertos de ADMM+

Vietnam compartió su experiencia y reafirmó su compromiso con las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU) durante la reunión del Grupo de Trabajo de Expertos (GTE) sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz, en el marco de la 22.ª Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN-Plus (ADMM+), con especial énfasis en el impulso de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad (MPS).

Las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh ofrecen flores en el Parque del Monumento dedicadol al Presidente Ho Chi Minh en la calle peatonal Nguyen Hue, en el distrito de Saigón. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh conmemora 50 años de llevar el nombre del prócer vietnamita con ofrenda floral

Con motivo del 50.º aniversario del cambio de nombre de Saigón-Gia Dinh a Ciudad Ho Chi Minh (2 de julio de 1976), una delegación de dirigentes del Comité del Partido, el Consejo y el Comité populares y el Comité del Frente de la Patria de Vietnam de la ciudad depositó flores en el Parque del Monumento dedicadol al Presidente Ho Chi Minh en la calle peatonal Nguyen Hue, en el distrito de Saigón.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Vietnam y Estados Unidos fortalecen cooperación en diversos ámbitos

El embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, realizó una visita de trabajo al estado de Minnesota del 28 al 30 de junio con el propósito de estrechar los vínculos con las autoridades locales, el sector empresarial, las instituciones educativas y la comunidad vietnamita.