Embajador de Brasil en Vietnam recibe la Orden de la Amistad

Hanoi (VNA) – El embajador de Brasil en Vietnam, Marco Farani, recibió hoy la Orden de la Amistad de Vietnam, en reconocimiento a sus destacadas contribuciones al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.



Al entregar la distinción, el viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, destacó que este reconocimiento refleja el profundo aprecio del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas por la labor desempeñada por Farani para estrechar los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. Asimismo, elogió su dedicación, profesionalismo y firme compromiso durante su misión diplomática en Vietnam.



Subrayó las importantes contribuciones del embajador para fortalecer la confianza política, impulsar los intercambios de alto nivel y ampliar la cooperación entre ministerios, organismos, localidades, empresas y ciudadanos de los dos países. También resaltó su papel en la elevación de las relaciones entre Vietnam y Brasil al nivel de Asociación Estratégica, así como en la expansión de la colaboración en ámbitos como el comercio, la agricultura, la ciencia y la tecnología, la educación, la cultura y los intercambios pueblo a pueblo.

El vicecanciller señaló que las relaciones entre Vietnam y Brasil han mantenido un sólido dinamismo en los últimos años, con una cooperación cada vez más estrecha y amplias perspectivas de desarrollo.

Añadió que los esfuerzos de Farani han contribuido a reforzar la confianza y el entendimiento mutuos, sentando una base sólida para que la asociación bilateral continúe ampliándose de forma práctica y eficaz.

En nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang agradeció al embajador sus valiosas contribuciones y expresó su confianza en que Farani seguirá apoyando a Vietnam y promoviendo unas relaciones cada vez más estrechas entre ambos países, cualquiera que sea el cargo que desempeñe en el futuro.

Por su parte, Farani expresó su gratitud al Ministerio de Relaciones Exteriores y a los ministerios, organismos, localidades y socios vietnamitas por la estrecha cooperación y el constante apoyo brindados durante su misión en el país.

El embajador afirmó que los avances alcanzados en las relaciones bilaterales son fruto de los esfuerzos conjuntos de ambas partes y reiteró su compromiso de seguir trabajando para impulsar la Asociación Estratégica entre Vietnam y Brasil, con el objetivo de hacerla cada vez más amplia, profunda y efectiva en beneficio de ambos países y sus pueblos./.