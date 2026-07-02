Política

Vietnam y Laos fortalecen cooperación en defensa fronteriza

El tercer intercambio de amistad de defensa fronteriza entre Vietnam y Laos tendrá lugar del 9 al 10 del presente mes en la provincia vietnamita de Nghe An y en la localidad laosiana de Bolikhamsai.

En el evento. (Fuente: VNA)
En el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El tercer intercambio de amistad de defensa fronteriza entre Vietnam y Laos tendrá lugar del 9 al 10 del presente mes en la provincia vietnamita de Nghe An y en la localidad laosiana de Bolikhamsai.

Tal información se dio a conocer hoy durante una rueda de prensa organizada en Hanoi por el Departamento de Propaganda y Entrenamiento del Ministerio de Defensa de Vietnam.

El acontecimiento se lleva a cabo en un momento en que ambos países conmemoran el 49º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre Vietnam y Laos (18 de julio de 1977 - 2026).

Se trata de una actividad de gran importancia política, que contribuye a concretar el entendimiento común de los líderes de alto nivel de los partidos y los países sobre la necesidad de seguir promoviendo la cooperación en materia de defensa de una manera más sustantiva.

El evento también contribuye a fortalecer la amistad y la solidaridad, impulsar una cooperación sustantiva entre los guardias fronterizos, las autoridades locales y la población de las zonas fronterizas de ambas naciones, así como reforzar las relaciones entre los ejércitos vietnamita y laosiano, como aportes a la construcción de una frontera pacífica, amistosa, estable, cooperativa y en desarrollo.

Según previsiones, el día 9 de este mes se llevarán a cabo en Laos numerosas actividades, entre ellas, la ceremonia de bienvenida a la delegación vietnamita en el hito fronterizo número 460; la plantación de árboles de la amistad; la entrega de obsequios y becas a alumnos de una escuela primaria en el distrito de Xaychomphone y la implementación de exámenes médicos gratuitos, tratamiento y distribución de medicamentos a pobladores.

Por otro lado, las dos partes realizarán en Vietnam el día siguiente las actividades como la inauguración del jardín de infancia Thanh Ha, el intercambio cultural y deportivo, entre otros. Además, sostendrán conversaciones con vistas a elevar la eficiencia de la cooperación bilateral./.

VNA
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