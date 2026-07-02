Vietnam y Singapur amplían infraestructura de la economía digital de la ASEAN

Singapur (VNA) - La Corporación Nacional de Pagos de Vietnam (NAPAS), Liquid Group (con sede en Singapur) y el Banco Comercial Conjunto de Vietnam para la Industria y el Comercio (VietinBank) lanzaron hoy oficialmente un servicio de pago transfronterizo mediante código QR entre Vietnam y Singapur.



Se espera que esta nueva conexión facilite el turismo y el comercio, a la vez que fortalece la infraestructura de pagos digitales en la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Con este nuevo mecanismo, los usuarios de aplicaciones de pago dentro del ecosistema participante de Singapur pueden escanear códigos VietQRGlobal para realizar pagos directamente en comercios participantes en Vietnam.



Las transacciones se procesan en tiempo real, con el sistema convirtiendo automáticamente entre el dólar singapurense (SGD) y el dong vietnamita (VND), lo que permite a los usuarios pagar sin necesidad de efectivo ni de utilizar métodos de pago convencionales.



Se espera que este nuevo servicio también beneficie a las empresas vietnamitas. Minoristas, hoteles, restaurantes y proveedores de servicios podrán atender a clientes internacionales con mayor comodidad, sin invertir en terminales de pago específicas ni gestionar múltiples divisas.



En su lugar, los comercios pueden aceptar pagos a través de la infraestructura VietQRGlobal existente. Según NAPAS, se espera que el servicio alcance alrededor de cinco millones de usuarios durante su lanzamiento inicial a través de la red de socios de Liquid Group en Singapur. Se prevé que la base de usuarios se expanda aún más a medida que el socio singapurense continúe desarrollando su ecosistema de pagos conectados.



En el marco del proyecto, VietinBank actúa como banco de liquidación para las transacciones de pago QR entre ambos países. Esta nueva conexión también amplía la red de pagos QR transfronterizos de NAPAS a seis países y territorios, convirtiéndose Singapur en el cuarto mercado de la ASEAN conectado al sistema de pagos QR de Vietnam.



Como parte de la hoja de ruta de cooperación, NAPAS y sus socios planean introducir los pagos QR salientes desde Vietnam a Singapur a finales de este año.



Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, el país recibió alrededor de 10,6 millones de visitantes internacionales en los primeros cinco meses de 2026, lo que representa un aumento de casi el 15 % interanual y la cifra más alta registrada en muchos años. Singapur se mantuvo como uno de los mercados emisores de más rápido crecimiento para Vietnam durante ese período.



Una encuesta realizada por Changi Airport Group reveló que tres de cada cinco singapurenses han visitado Vietnam, y la mayoría expresó su deseo de regresar. Los viajeros singapurenses se caracterizan por un gasto relativamente elevado y una marcada preferencia por los métodos de pago electrónicos.



En este contexto, se espera que permitir a los visitantes de Singapur pagar con las aplicaciones de pago móvil que ya utilizan en su país mejore la experiencia de viaje y, al mismo tiempo, reduzca las barreras para las transacciones transfronterizas./.

VNA