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Programa televisivo especial exalta el orgullo por Ciudad Ho Chi Minh en el 50.º aniversario de su denominación

Programa televisivo especial exalta el orgullo por Ciudad Ho Chi Minh en el 50.º aniversario de su denominación

Vista panorámica del programa en el Salón de la Reunificación, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
Vista panorámica del programa en el Salón de la Reunificación, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh celebró un programa televisivo especial con motivo del 50.º aniversario de la fecha en que la entonces Saigon-Gia Dinh pasó a llevar oficialmente el nombre del prócer vietnamita (2 de julio de 1976).

El espacio evocó el medio siglo de construcción y desarrollo de la urbe, al tiempo que transmitió el afecto y el orgullo de los vietnamitas hacia la principal locomotora económica del país.

Con una duración de 120 minutos, el programa se realizó en formato de enlace televisivo en varias zonas de la urbe, además de segmentos grabados en la Plaza Ba Dinh y el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh, en Hanoi, y en el Sitio Histórico Nacional Especial de Kim Lien, en la provincia de Nghe An.

Dividido en tres capítulos, "La ciudad del anhelo de reunificación", "La ciudad del anhelo de superación" y "La ciudad en la nueva era", el programa repasó el recorrido histórico de Ciudad Ho Chi Minh desde la reunificación nacional hasta la etapa de renovación, integración y desarrollo, destacando su aspiración de convertirse en una metrópoli moderna, civilizada y solidaria.

La gala comenzó con la representación artística "El canto de ríos y montañas", que recreó la aldea natal del Presidente Ho Chi Minh y el profundo afecto que siempre profesó al pueblo del sur de Vietnam.

Uno de los momentos más emotivos fue el intercambio con testigos históricos que presenciaron el período de sesiones de la VI Legislatura de la Asamblea Nacional en la que se aprobó el cambio de nombre de Saigon-Gia Dinh por Ciudad Ho Chi Minh.

Según Hoai Thu, el período de sesiones de la VI Legislatura abordó numerosas decisiones trascendentales para el país tras la reunificación además de la aprobación unánime de la resolución que otorgó a la ciudad el nombre del Presidente Ho Chi Minh.

El programa también repasó el proceso de transformación de Ciudad Ho Chi Minh durante los últimos 50 años mediante reportajes, imágenes de archivo y testimonios sobre el espíritu innovador que impulsó las primeras reformas económicas del país.

Entre los documentos históricos presentados figuraron ejemplares de periódicos publicados el 3 de julio de 1976, que informaban sobre la decisión de la Asamblea Nacional, así como imágenes del crecimiento de la ciudad hasta convertirse en uno de los principales centros económicos, financieros, científicos y tecnológicos de Vietnam.

Asimismo, el programa rindió homenaje a quienes continúan ese legado mediante historias de jóvenes emprendedores innovadores, militares destacados en las islas, médicos voluntarios en Con Dao y numerosos ciudadanos que contribuyen silenciosamente al desarrollo del país.

La gala concluyó con una interpretación conjunta desde todos los puntos de enlace de canciones dedicadas al Partido Comunista de Vietnam, al Presidente Ho Chi Minh, a la patria y a Ciudad Ho Chi Minh, transmitiendo un mensaje de unidad, superación y confianza en el futuro.

Tras el programa, la ciudad ofreció un espectáculo de fuegos artificiales en 16 puntos, incluidos cinco de gran altura y 11 de baja altura, que congregó a numerosos residentes y visitantes para celebrar esta significativa efeméride./.

VNA
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