Sociedad

Ciudad Ho Chi Minh refuerza transporte público con autobuses gratuitos y una red modernizada

La gratuidad de los autobuses y la modernización del sistema incrementan el uso del transporte público en Ciudad Ho Chi Minh.

Autobuses en la calle Ham Nghi, barrio Ben Thanh, el primer día de transporte gratuito para los residentes de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
Autobuses en la calle Ham Nghi, barrio Ben Thanh, el primer día de transporte gratuito para los residentes de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La gratuidad del sistema de autobuses de Ciudad Ho Chi Minh, vigente desde el 1 de julio, comienza a mostrar sus primeros efectos positivos, en el marco de una amplia modernización de la red de transporte público que incluye nuevos vehículos, paradas renovadas, billetes electrónicos y mejoras en la calidad del servicio.

Las autoridades esperan que estas medidas impulsen el uso del transporte público de forma sostenida.

La respuesta ciudadana ha sido ampliamente positiva. Durante los primeros días de aplicación de la medida, las redes sociales se llenaron de fotografías y videos de usuarios compartiendo su experiencia en los nuevos autobuses eléctricos, destacando la comodidad, la limpieza y el ambiente climatizado de las unidades.

En terminales y puntos de transbordo como Ben Thanh, Ham Nghi y la estación central de autobuses de Saigón también se observó un aumento del número de pasajeros.

Muchos usuarios coinciden en que el principal atractivo de la iniciativa no es únicamente la gratuidad del servicio, sino la transformación que ha experimentado el sistema. Los autobuses eléctricos ofrecen trayectos más silenciosos y confortables, mientras que la limpieza, el aire acondicionado y la atención del personal han contribuido a mejorar la experiencia de viaje. Para los trabajadores de menores ingresos, la eliminación del costo del pasaje representa además un alivio económico en sus desplazamientos diarios.

La red de autobuses de la metrópoli ha cambiado de manera significativa en los últimos años. Cientos de vehículos antiguos han sido sustituidos por autobuses eléctricos y unidades impulsadas por gas natural comprimido (GNC), mientras que numerosas paradas fueron renovadas con mejores instalaciones e información para los usuarios. A ello se suman la incorporación de billetes electrónicos, los pagos sin efectivo y aplicaciones móviles que permiten consultar rutas y horarios, además de facilitar la conexión con la línea 1 del metro, los autobuses fluviales y el sistema de bicicletas públicas.

Según el Centro de Gestión del Transporte Público de Ciudad Ho Chi Minh, el número de pasajeros mantiene una tendencia sostenida al alza. En abril de 2026 aumentó alrededor del siete por ciento respecto al mismo período del año anterior; en mayo el incremento alcanzó el 11 por ciento y durante los primeros 25 días de junio llegó aproximadamente al 13 por ciento. Estas cifras reflejan el creciente retorno de los ciudadanos al transporte público, impulsado no solo por el costo del servicio, sino también por la mejora de su calidad.

Especialistas consideran que la gratuidad del autobús constituye una política con un fuerte componente social, al tiempo que contribuye a reducir la congestión del tráfico, disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad de la vida urbana. La reducción de los gastos de transporte supone un beneficio directo para las familias de menores ingresos y amplía sus oportunidades de acceso al empleo.

Asimismo, destacan que la iniciativa forma parte de una estrategia a largo plazo para transformar el sistema de movilidad de la ciudad. La combinación de una infraestructura más moderna, un servicio de mayor calidad y la gratuidad del transporte busca consolidar al autobús como una alternativa eficiente, sostenible y cada vez más atractiva para la población, en línea con el modelo de movilidad que promueven las grandes ciudades modernas./.

VNA
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