Vietnam impulsa turismo como uno de los principales motores del crecimiento económico

Hanoi (VNA) - De ser una actividad de servicios de escala limitada a comienzos de la década de 1990, el turismo de Vietnam se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento económico del país, consolidando además su posición entre los destinos más atractivos del mundo.



Ho An Phong, viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Ho An Phong, afirmó que este sector constituye uno de los nuevos pilares del crecimiento nacional, por lo que resulta necesario modernizar los métodos estadísticos para medir de manera más precisa tanto su contribución directa a la economía como sus efectos multiplicadores sobre otros sectores.



Según explicó, este enfoque supone un cambio de paradigma, al pasar de evaluar el turismo únicamente por el número de visitantes a valorar también la calidad, la eficiencia y su aporte real al desarrollo económico.



Datos del Centro de Tecnologías de la Información Turística de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam muestran que las llegadas de visitantes internacionales aumentaron de alrededor de 250 mil en 1990 a casi cinco millones en 2010, cerca de ocho millones en 2015 y 18 millones en 2019, tras la aprobación de la Resolución No. 08-NQ/TW del Buró Político, que reconoció al turismo como un sector económico estratégico. En ese mismo período, el turismo interno pasó de aproximadamente un millón de viajeros a 85 millones.



Tras el impacto de la pandemia de la COVID-19, la industria turística experimentó una rápida recuperación gracias a la reapertura del país en marzo de 2022, la flexibilización de la política de visados, la reanudación de las rutas aéreas internacionales y el fortalecimiento de las actividades de promoción.



La tendencia de crecimiento continuó en los años siguientes. En 2024, Vietnam recibió 17,6 millones de turistas internacionales; en 2025 la cifra ascendió a casi 21,2 millones, superando por primera vez el récord alcanzado en 2019. En los primeros cinco meses de 2026, el país contabilizó cerca de 10,7 millones de visitantes extranjeros, un 20,7 % más que en igual período del año anterior. Paralelamente, los ingresos por servicios turísticos superaron por primera vez un billón de dongs en 2025, equivalentes a más de 38 mil millones de dólares.



Turistas nacionales e internacionales visitan el casco antiguo de Hoi An, en Da Nang. (Foto: VNA)



Gracias a estos resultados, Vietnam se consolidó como uno de los destinos más visitados del Sudeste Asiático. De acuerdo con la Secretaría de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el país registró en 2025 el mayor crecimiento regional en la llegada de turistas internacionales. Con 21,2 millones de visitantes, superó a Singapur e Indonesia y se ubicó como el tercer destino más visitado del bloque, solo por detrás de Malasia y Tailandia.



Por su parte, la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) situó a Vietnam entre los destinos con mayor crecimiento del mundo y como líder de Asia-Pacífico en la recuperación del turismo internacional.



La estructura del mercado turístico también se ha diversificado. Vietnam atrae actualmente a cerca de la mitad de los turistas surcoreanos que visitan la ASEAN y ha superado a Tailandia en la captación de viajeros chinos, favorecido por un entorno seguro, una mejor conectividad y una oferta turística cada vez más variada.



El sector ha entrado así en una nueva etapa de desarrollo. En 2024 atendió a unos 110 millones de turistas nacionales, cifra que superó los 135 millones en 2025, mientras que para 2026 se ha fijado la meta de alcanzar los 150 millones de viajeros internos.



La Oficina Nacional de Estadísticas, adscrita al Ministerio de Finanzas, considera que el turismo sigue desempeñando un papel clave en el crecimiento económico y en la expansión del sector servicios.



En 2025, la industria sin humo creció un 8,62 %, aportó más de la mitad del crecimiento económico nacional y representó el 42,75 % de la estructura económica del país. Además de generar ingresos y millones de empleos, el sector impulsa la inversión en infraestructura, favorece el desarrollo local, fortalece la integración regional y contribuye a proyectar la imagen de Vietnam en el ámbito internacional./.