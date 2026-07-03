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Actualidad: Vietnam intensifica labores de rescate y asistencia humanitaria en Venezuela

Vietnam refuerza su misión humanitaria en Venezuela tras los terremotos. En los primeros días de operaciones, su equipo de rescatistas recuperó 11 víctimas, atendió a 26 personas y entregó más de 45 toneladas de ayuda para apoyar a los damnificados.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 26 de junio al 2 de julio de 2026.

  • Vietnam refuerza apoyo a Venezuela tras los terremotos
  • Ciudad Ho Chi Minh conmemora 50.º aniversario de llevar el nombre del prócer vietnamita
  • Vietnam pone en marcha oficialmente su mercado nacional de carbono
  • Exportaciones agroforestales y pesqueras de Vietnam aumentan un 6 % en primer semestre
  • Descubren cueva con formaciones geológicas excepcionales en Vietnam

VNA
#Venezuela #carbono #Phong Nha-Ke Bang

Labor de rescate en Venezuela

Último Podcast

Can Gio – un “laboratorio verde” para la transición energética

Can Gio – un “laboratorio verde” para la transición energética

Ciudad Ho Chi Minh entra en una nueva etapa de desarrollo con la aspiración de consolidarse como una metrópolis global verde, moderna e inteligente, en línea con el espíritu de la Resolución 09 del Buró Político sobre el desarrollo de la ciudad en la nueva era. En esta estrategia, Can Gio, la única zona de estuario de la urbe, emerge como un nuevo espacio de desarrollo donde convergen la economía marítima, las energías renovables, la conservación ecológica y la adaptación al cambio climático.

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Construir y desarrollar Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era

Construir y desarrollar Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era

El Buró Político del Partido Comunista de Vietnam el 19 de mayoemitió la Resolución 09-NQ/TW sobre la construcción y el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era. Este documento histórico tiene una gran importancia, ya que define una misión política especialmente relevante no solo para la organización y la administración del Partido en la ciudad, sino también para todo el sistema político a nivel nacional.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, en la ceremonia de bienvenida a la delegación vietnamita en el aeropuerto. Foto: VNA

Misión vietnamita de rescate intensifica labores en la zona más afectada por el terremoto en Venezuela

El contingente de búsqueda y rescate de Vietnam, integrado por el Ejército y las Fuerzas de Seguridad Pública, inició operaciones de emergencia en el estado venezolano de La Guaira. Bajo el mando del mayor general Pham Van Ty, el equipo relevó a una brigada de Turquía y unió esfuerzos con rescatistas de México para rastrear señales de vida entre los escombros bajo condiciones climáticas adversas.

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Descubren nueva cueva en Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang

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Una cueva recién descubierta en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, declarado Patrimonio de la Humanidad, en la provincia centrovietnamita de Quang Tri, se extiende a lo largo de unos tres kilómetros y presenta un espectacular sistema de estalactitas, además de numerosos grupos de perlas de caverna inusualmente grandes y raras.

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Aldea artesanal de Ha Trao revitaliza su tradición sedera gracias al turismo experiencial

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Ha Trao, una aldea artesanal tradicional que estuvo al borde de desaparecer, está revitalizando sus históricas tradiciones de cultivo de moreras, cría de gusanos de seda y tejido de seda mediante un modelo cooperativo ligado al turismo experiencial. Esta iniciativa genera empleo sostenible para la comunidad, fortalece la marca de “Seda de Hoa Lu” y contribuye a preservar y difundir este valioso patrimonio cultural.

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