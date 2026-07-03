Actualidad: Vietnam intensifica labores de rescate y asistencia humanitaria en Venezuela

Ciudad Ho Chi Minh entra en una nueva etapa de desarrollo con la aspiración de consolidarse como una metrópolis global verde, moderna e inteligente, en línea con el espíritu de la Resolución 09 del Buró Político sobre el desarrollo de la ciudad en la nueva era. En esta estrategia, Can Gio, la única zona de estuario de la urbe, emerge como un nuevo espacio de desarrollo donde convergen la economía marítima, las energías renovables, la conservación ecológica y la adaptación al cambio climático.