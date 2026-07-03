Ciudad Ho Chi Minh redefine su estrategia para atraer inversión extranjera de alto valor

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh está dando un giro a su política de atracción de inversión extranjera directa (IED), al pasar de un modelo basado en la manufactura y el volumen de capital a otro centrado en proyectos de alta tecnología, investigación y desarrollo (I+D) e innovación, con el objetivo de impulsar un nuevo ciclo de crecimiento económico.
La transformación refleja la evolución de la mayor urbe del país desde que Vietnam abrió su economía a la inversión extranjera a comienzos de la década de 1990. Tras liderar la creación de la primera zona de procesamiento para la exportación -Tan Thuan- y desarrollar posteriormente el Parque de Alta Tecnología y el Parque Agrícola de Alta Tecnología, la ciudad ha orientado progresivamente su estrategia hacia sectores de mayor valor añadido.
Ese cambio ya se refleja en el perfil de las inversiones. Ciudad Ho Chi Minh ha dejado de ser únicamente una plataforma de producción para convertirse en un centro regional de investigación, desarrollo e innovación, donde multinacionales como Bosch, Intel, Samsung, Nidec y EmbedIT han instalado centros tecnológicos junto a sus operaciones industriales.
Bosch representa uno de los casos más significativos. La compañía alemana cuenta actualmente con cerca de seis mil empleados en Vietnam, incluidos unos cuatro mil ingenieros que participan en proyectos de desarrollo de software para la industria automotriz, diseño de semiconductores y tecnologías avanzadas de sensores, integrados en la cadena global de valor del grupo.
La empresa checa EmbedIT también ha apostado por la ciudad al establecer en 2025 su centro de desarrollo para el Sudeste Asiático. En menos de un año amplió su plantilla hasta cerca de un centenar de trabajadores y prevé alcanzar unos 250 empleados en 2027 para respaldar su expansión en la región.
Las empresas coinciden en que el atractivo de Ciudad Ho Chi Minh ya no responde únicamente a sus costes competitivos, sino también a la disponibilidad de capital humano altamente calificado, un entorno político y económico estable y un ecosistema de innovación cada vez más consolidado.
Las cifras respaldan esta evolución. Según el Departamento de Finanzas municipal, hasta el 31 de mayo de 2026 la ciudad acumulaba cerca de 21 mil proyectos de IED en vigor, con un capital registrado superior a los 143,3 mil millones de dólares, lo que la mantiene como el principal destino de inversión extranjera de Vietnam. Solo durante el primer semestre de este año captó más de 6,8 mil millones de dólares en nuevos flujos de inversión.
El presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc, destacó que el sector de inversión extranjera genera alrededor del 20 % del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) y aporta más del 50 % de las exportaciones de la ciudad. No obstante, advirtió de que el modelo basado en mano de obra barata, disponibilidad de terrenos e incentivos fiscales ha agotado gran parte de su potencial.
En un contexto marcado por la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, sostuvo que la competencia por atraer inversiones dependerá cada vez más de la calidad de las instituciones, el entorno empresarial y la capacidad de innovación.
Como parte de esta estrategia, Ciudad Ho Chi Minh impulsa la creación de un Centro Financiero Internacional, concebido como un instrumento para atraer instituciones financieras y fondos de inversión internacionales, canalizar recursos hacia proyectos de infraestructura, tecnología e innovación y fortalecer la integración de Vietnam en las cadenas globales de valor.
Especialistas y representantes del sector financiero consideran que el desarrollo de este ecosistema, respaldado por mecanismos específicos, permitirá ampliar el acceso de las empresas vietnamitas a fuentes de financiación internacionales, reforzar la transferencia de conocimiento y elevar la competitividad de la metrópolis como centro financiero regional.
Con este cambio de enfoque, Ciudad Ho Chi Minh busca consolidar un modelo de desarrollo basado en inversiones de mayor calidad y capacidad de generar valor añadido, reforzando así su papel como principal motor económico de Vietnam y su posicionamiento en el escenario económico regional./.
Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh está dando un giro a su política de atracción de inversión extranjera directa (IED), al pasar de un modelo basado en la manufactura y el volumen de capital a otro centrado en proyectos de alta tecnología, investigación y desarrollo (I+D) e innovación, con el objetivo de impulsar un nuevo ciclo de crecimiento económico.