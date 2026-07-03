Economía

Promoción comercial como motor de internacionalización de los productos vietnamitas

La promoción comercial en Vietnam se transforma en una herramienta clave para mejorar la competitividad de empresas y cooperativas, facilitando exportaciones, acceso a mercados internacionales y crecimiento del comercio electrónico.

La promoción comercial se erige como un puente vital que conecta a empresas, cooperativas y productores con los mercados nacionales e internacionales, contribuyendo a fortalecer la competitividad de los productos vietnamitas. (Foto ilustrativa: VNA)
La promoción comercial se erige como un puente vital que conecta a empresas, cooperativas y productores con los mercados nacionales e internacionales, contribuyendo a fortalecer la competitividad de los productos vietnamitas. (Foto ilustrativa: VNA)

Hanoi (VNA) - En un entorno marcado por cambios rápidos en los mercados, una demanda de consumo cada vez más fragmentada y una competencia creciente, la promoción comercial se está consolidando como un puente clave que conecta a empresas, cooperativas y productores con los mercados nacionales e internacionales, contribuyendo a fortalecer la competitividad de los productos vietnamitas.

Hoang Minh Chien, subdirector de la Agencia de Promoción Comercial (Vietrade) del Ministerio de Industria y Comercio, afirmó que las actividades de promoción comercial están atravesando una transformación importante, pasando de un apoyo general a una asistencia más especializada, con el objetivo central de mejorar la competitividad empresarial. En lugar de limitarse a facilitar la participación en ferias o eventos de networking, los programas actuales se enfocan en la construcción de marca, el análisis de mercado, el acceso a nuevas tecnologías y el cumplimiento de estándares internacionales.

Según él, las ferias comerciales en mercados clave como China, Alemania y Francia, junto con las misiones comerciales, los seminarios especializados, los programas de capacitación y las oficinas comerciales de Vietnam en el extranjero, están ayudando a captar nuevos clientes y a expandir la presencia de los productos vietnamitas en el mercado global.

Al mismo tiempo, Vietrade coopera con importantes plataformas como Alibaba, Amazon y TikTok para apoyar a las empresas en la promoción de sus productos y el impulso de las exportaciones a través del comercio electrónico, beneficiando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Duong Minh Duc, director del Departamento de Industria y Comercio de la provincia de Gia Lai, señaló que los programas de promoción comercial han contribuido a ampliar el acceso a mercados para muchos de los productos emblemáticos de la provincia, como el café, la pimienta, las nueces de macadamia, la miel y los productos del programa OCOP (Cada Comuna, Un Producto).

En 2025 y los primeros meses de 2026, Gia Lai participó en 14 ferias y exposiciones comerciales importantes, organizó misiones comerciales a Laos y Camboya, y se integró en numerosos eventos de conexión para la exportación.

La provincia también ha intensificado sus esfuerzos para incorporar productos locales a plataformas de comercio electrónico como Shopee, Lazada, Postmart y Voso, al tiempo que avanza gradualmente hacia mercados transfronterizos para ampliar su alcance comercial.

Tran Thi Hoang Anh, directora de la Cooperativa de Miel Phuong Di Bee, indicó que los programas de promoción comercial han ayudado a la cooperativa a superar dificultades en marketing, ampliar su red de clientes y fortalecer progresivamente el reconocimiento de su marca. La participación en ferias comerciales también ha contribuido a mejorar el empaquetado, la calidad del producto y la capacidad de respuesta ante las demandas del mercado.

Nguyen Thi My Phuc, propietaria de la fábrica de pasteles tradicionales Hoang Dong, señaló que el apoyo a la promoción digital y a las ventas en directo (livestream) ha incrementado significativamente los pedidos, ampliado la base de clientes en distintas provincias y ciudades, y abierto el acceso a nuevos segmentos de consumidores.

En el sector textil y de la confección, un representante del Grupo Nacional Textil y de la Confección de Vietnam destacó que las actividades de promoción comercial han permitido a las empresas mantener pedidos y expandirse hacia mercados prometedores como la Unión Europea, Corea del Sur, Japón, Oriente Medio y la ASEAN, diversificando los destinos de exportación y mejorando su resiliencia frente a las fluctuaciones del comercio global.

Sin embargo, los expertos señalan que la eficacia de la promoción comercial aún es desigual, ya que muchas empresas no están suficientemente preparadas en términos de desarrollo de productos y adaptación a las exigencias del mercado.

Para aprovechar al máximo los programas de apoyo disponibles, las empresas deben invertir de manera más sistemática en la calidad del producto, estandarizar los procesos de producción, cumplir con los requisitos internacionales y construir marcas sólidas, sentando así una base firme para que los productos vietnamitas crezcan de forma sostenible tanto en el mercado nacional como en el internacional./.

VNA
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