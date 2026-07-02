Can Tho, Vietnam (VNA) – Las autoridades de la ciudad survietnamita de Can Tho, en el delta del río Mekong, y una delegación de alto nivel de Corea del Sur acordaron establecer una plataforma de cooperación regional integrada para impulsar el desarrollo de infraestructuras urbanas inteligentes, la Inteligencia Artificial (IA) y los modelos de producción ecológica e industria verde.



Durante una sesión de trabajo efectuada hoy en esta localidad, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Khoi, y el presidente del Comité Asesor de Ética de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, profesor Kim Hak-Min, evaluaron las directrices estratégicas orientadas a consolidar la transferencia tecnológica y la formación de recursos humanos de alta calidad.



El profesor Kim Hak-Min precisó que la comitiva surcoreana aspira a dinamizar los nexos bilaterales mediante tres ejes fundamentales: el intercambio cultural, la capacitación profesional y la reactivación de los proyectos de inversión conjunta preexistentes.



Can Tho coopera con socios surcoreanos en desarrollo urbano, inteligencia artificial e industria verde. (Foto: VNA)



El experto, quien cuenta con cuatro décadas de trayectoria en el ecosistema de innovación surcoreano y participó directamente en la fundación del Vivero de Tecnología Industrial Vietnam-Corea (KVIP) en Can Tho y del Instituto Vietnam-Corea de Ciencia y Tecnología (VKIST) en Hanoi, planteó una estrategia de triple hélice que integre de forma coordinada a las administraciones locales, las universidades y el sector empresarial.



Según el académico, el fortalecimiento de la conectividad territorial entre Can Tho, Soc Trang y Hau Giang contribuirá a la conformación de un nuevo polo de crecimiento socioeconómico en el delta del río Mekong.



Para lograrlo, sugirió que la urbe priorice tres pilares de innovación enfocados en la manufactura de alta tecnología digital, la biotecnología aplicada, y la gestión avanzada de los recursos hídricos y la agricultura de precisión.



Asimismo, el jefe de la delegación surcoreana se comprometió a movilizar un equipo de especialistas de su país para colaborar en la elaboración de un plan maestro de desarrollo regional de carácter integral.



Por su parte, el subsecretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Can Tho, Nguyen Tuan Anh, agradeció las contribuciones del profesor Kim Hak-Min durante los últimos 12 años y subrayó que la visita fortalece la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones.



El dirigente instó a los departamentos especializados de la ciudad a compilar un informe detallado sobre los consensos alcanzados para formular proyectos específicos de cooperación con las corporaciones surcoreanas en el corto y mediano plazo.



Durante el encuentro, las autoridades locales expusieron los portafolios de inversión prioritarios de la ciudad, los cuales abarcan cinco programas clave de ciencia, tecnología y transformación digital programados para 2026. Estos planes contemplan el despliegue de soluciones basadas en IA y el desarrollo de ciudades inteligentes para el período 2026-2030, enfocándose en áreas de mutuo interés como la mitigación del cambio climático, la preservación ambiental y el procesamiento agrícola avanzado.



El vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Khoi, enfatizó que tras el reordenamiento de sus unidades administrativas, Can Tho goza de una ubicación geográfica estratégica que facilita la conectividad regional y el desarrollo logístico moderno.



Actualmente, la metrópoli avanza en la estructuración de un ecosistema digital que prioriza los semiconductores, los centros de datos y la economía verde, sectores donde Corea del Sur posee un liderazgo global consolidado.



Hasta la fecha, Corea del Sur registra 14 proyectos de inversión directa en Can Tho con un capital inscrito de aproximadamente 316 millones de dólares, concentrados en los rubros de manufactura, comercio, servicios y bienes raíces, bajo el liderazgo institucional del Parque de Incubación Corea-Vietnam (KVIP) como referente de innovación tecnológica bilateral./.