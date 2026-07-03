Vietnam aprueba mecanismo especial para atraer expertos en integración internacional

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam aprobó el Decreto No. 258/2026/ND-CP, que desarrolla la Resolución No. 250/2025/QH15 de la Asamblea Nacional y establece mecanismos y políticas especiales para fortalecer los recursos humanos y elevar la eficacia de la integración internacional.



La normativa crea un marco para captar y aprovechar los conocimientos de científicos y expertos en integración internacional en sectores prioritarios y estratégicos, a la par que define los criterios para su reconocimiento y el régimen de incentivos aplicable.



Según el decreto, los ministros, jefes de organismos ministeriales y presidentes de los Comités Populares provinciales determinarán las áreas prioritarias en materia de relaciones exteriores e integración internacional, de acuerdo con las estrategias de desarrollo nacionales y locales.



Los científicos especializados en integración internacional deberán acreditar el dominio de al menos un idioma extranjero equivalente al nivel 4 del Marco de Competencias Lingüísticas de Vietnam, contar con un mínimo de diez años de experiencia en relaciones exteriores o investigación en este ámbito y cumplir, además, con requisitos relativos a su formación académica o producción científica.



En tanto, los expertos deberán demostrar una trayectoria destacada, que podrá incluir cargos de dirección en organizaciones internacionales o regionales, liderazgo de proyectos científicos de nivel estatal, desempeño en altos cargos de la administración pública o participación en organismos internacionales por designación del Gobierno vietnamita.



Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la política de incentivos destinada a atraer talento altamente cualificado. Los científicos y expertos vietnamitas en edad laboral que opten por incorporarse de manera permanente a organismos dedicados a las relaciones exteriores y la integración internacional podrán ingresar al servicio público conforme a la legislación vigente y recibirán un incentivo mensual equivalente al 300 % de su salario calculado sobre el coeficiente salarial vigente, además de otros beneficios establecidos por la ley.



Aquellos que hayan superado la edad laboral o prefieran no integrarse al funcionariado podrán ser contratados para desempeñar tareas específicas o mediante contratos por obra, según las necesidades de las instituciones. La continuidad de los incentivos dependerá de una evaluación anual de su desempeño y contribución.



El decreto también contempla medidas para incorporar talento extranjero. Los científicos y expertos internacionales tendrán prioridad para participar en actividades de formación, investigación y cooperación académica mediante contratos de trabajo con una remuneración acordada entre las partes. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá movilizar especialistas de distintos ministerios y administraciones locales para apoyar actividades diplomáticas y de integración internacional cuando sea necesario.



En paralelo, la normativa consolida el papel de la Academia Diplomática de Vietnam, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, como institución universitaria especializada y centro nacional de referencia en formación, investigación estratégica, diplomacia académica y cooperación internacional en materia de relaciones exteriores e integración internacional.



El Decreto No. 258/2026/ND-CP entró en vigor el día de su promulgación, el 30 de junio de 2026. No obstante, los incentivos económicos previstos para el personal dedicado a las relaciones exteriores, científicos, expertos y profesionales con dominio de idiomas poco comunes se aplicarán con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, fecha de entrada en vigor de la Resolución No. 250/2025/QH15./.

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