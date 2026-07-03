PIB de Vietnam crece un 8,39 % en el segundo trimestre de 2026

Hanoi (VNA) - La economía vietnamita mantuvo un sólido ritmo de crecimiento durante el segundo trimestre y todo el primer semestre de 2026, pese a la persistente incertidumbre del contexto económico internacional, informó hoy la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas.



En una rueda de prensa celebrada en Hanoi para presentar los principales indicadores socioeconómicos, la directora general de la entidad, Nguyen Thi Huong, señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció un 8,39 % interanual en el segundo trimestre.



El crecimiento estuvo impulsado por el dinamismo de los tres grandes sectores económicos. La agricultura, la silvicultura y la pesca avanzaron un 4,06 %; la industria y la construcción tuvieron un incremento de 10,51 %; mientras que los servicios registraron una expansión de 7,87 %.



En el acumulado de los seis primeros meses del año, el PIB aumentó un 8,18 % respecto al mismo período de 2025, cuando la economía había crecido un 7,63 %.



La industria y la construcción continuaron siendo el principal motor del crecimiento, con un incremento del 9,81 %, seguidas por el sector de los servicios, que avanzó un 8,09 %, y la agricultura, la silvicultura y la pesca, con un 3,87 %.



El sector agrícola mantuvo un crecimiento estable, garantizando el suministro al mercado interno y ampliando, al mismo tiempo, los mercados de exportación de productos agropecuarios. En tanto, la actividad industrial siguió fortaleciéndose gracias a la recuperación de los pedidos de exportación, la consolidación de los motores de crecimiento y el efecto multiplicador de la inversión pública.



La industria manufacturera y de procesamiento volvió a consolidarse como el principal impulsor de la economía, con un crecimiento del 10,23 %. También registraron avances significativos la producción y distribución de electricidad, la minería y la construcción.



Por su parte, el sector de los servicios mantuvo un desempeño favorable, impulsado por la recuperación del consumo interno y el dinamismo del comercio, el transporte y el turismo. Entre las actividades con mayor crecimiento destacaron el comercio mayorista y minorista, el transporte y almacenamiento, los servicios financieros, bancarios y de seguros, así como el alojamiento y la restauración.



Durante el primer semestre, los servicios representaron el 43,52 % del PIB; la industria y la construcción, el 37,66 %; la agricultura, la silvicultura y la pesca, el 10,61 %; y los impuestos sobre los productos, descontadas las subvenciones, el 8,21 %.



Desde la perspectiva del gasto, el consumo final aumentó un 8,15 %; la formación bruta de capital creció un 15,20 %; las exportaciones de bienes y servicios se expandieron un 20,18 % y las importaciones un 26,44 %, en comparación con el mismo período del año anterior.



Nguyen Thi Huong atribuyó estos resultados al liderazgo del Partido, la dirección flexible y oportuna del Gobierno y del Primer Ministro, así como a la coordinación de los ministerios, las autoridades locales, las empresas y la población, que permitió mantener el impulso del crecimiento pese a un escenario internacional marcado por la volatilidad y numerosos desafíos./.

VNA