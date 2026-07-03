Provincia de Thanh Hoa estrena un kiosco con IA para facilitar los trámites administrativos

Thanh Hoa, Vietnam (VNA) - La comuna de Dong Tien, en la provincia de Thanh Hoa, presentó un sistema integral de kioscos con inteligencia artificial (IA) para la prestación de servicios administrativos públicos, una iniciativa que convierte a esta localidad en la primera de la provincia en utilizar un sistema de este tipo para acompañar a los usuarios durante casi todo el proceso.



A diferencia de los kioscos inteligentes tradicionales, que solo permiten consultar información o sacar un turno, este nuevo sistema incorpora inteligencia artificial, reconocimiento de voz, procesamiento del lenguaje natural (NLP), reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y conexión con la plataforma de identidad electrónica VNeID y el sistema de servicios públicos en línea.



El funcionamiento es sencillo. El ciudadano solo tiene que indicar el trámite que desea realizar, como registrar un nacimiento, inscribir una residencia temporal o renovar el permiso de conducir. A partir de ahí, el kiosco identifica la solicitud, explica qué documentos se necesitan, ayuda a completar los formularios, digitaliza los documentos, guía en la presentación del expediente por internet y permite seguir el estado de la solicitud.



Según Do Huu Quyet, secretario del Comité del Partido y presidente del Consejo Popular de Dong Tien, esta tecnología cambia la forma de acceder a los servicios públicos, ya que ahora es el sistema el que guía al ciudadano durante todo el procedimiento, haciendo el proceso más sencillo y accesible.



El Centro de Servicios Administrativos Públicos de Dong Tien cuenta con cinco funcionarios. Las autoridades esperan que el kiosco reduzca gran parte del trabajo repetitivo, como orientar a los ciudadanos, consultar procedimientos, revisar documentos o responder preguntas frecuentes.



Antes de entrar en funcionamiento, el sistema fue probado con 11 procedimientos administrativos. Los primeros resultados muestran que algunos trámites sencillos pueden completarse en aproximadamente un minuto, mientras que la presentación de solicitudes en línea tarda, de media, solo 1,4 minutos. Además, la IA ayuda a reducir los errores y la falta de documentos, evitando que los ciudadanos tengan que regresar para completar sus expedientes.



La empresa Tan Thanh Phuong Technology Development Investment, encargada del desarrollo del sistema, explicó que el kiosco fue diseñado para ser fácil de usar. Permite interactuar mediante la voz, ofrece instrucciones paso a paso con imágenes y permite ajustar la velocidad y el volumen de las indicaciones, lo que facilita su uso por personas mayores o con poca experiencia en tecnología.



La iniciativa forma parte del proceso de transformación digital que impulsa la provincia de Thanh Hoa. Desde el pasado 31 de marzo, las autoridades provinciales, en colaboración con el Banco de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam (Agribank), desarrollan un programa piloto de kioscos inteligentes y un sistema para emitir copias digitales certificadas en 10 centros administrativos.



En este modelo, los ciudadanos pueden escanear directamente sus documentos originales en el kiosco. El sistema verifica automáticamente la información mediante inteligencia artificial y envía el expediente al funcionario responsable. Gracias a ello, el tiempo para emitir una copia electrónica certificada se redujo de unos 15 minutos a entre tres y cinco.



Además, el sistema está conectado con la base de datos del Ministerio de Seguridad Pública, lo que permite realizar varios trámites desde una sola plataforma, como el registro de nacimiento, el empadronamiento permanente, la expedición de tarjetas del seguro médico para menores de seis años, la emisión de certificados de antecedentes judiciales y la renovación del permiso de conducir.



Las autoridades también destacan que la automatización de estos procesos permite aumentar entre tres y cinco veces la productividad de los funcionarios, que pueden dedicar más tiempo a tareas especializadas./.

VNA