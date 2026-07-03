Cie-Tec

Prensa francesa resalta avances de la transformación digital en Vietnam

El diario Inforadar resaltó la cobertura 5G del 91% y el éxito de la plataforma VNeID, que ya supera los 71 millones de usuarios verificados.

Sistema inteligente de salud en el hospital facilita condiciones para pacientes. (Foto: VNA)
Sistema inteligente de salud en el hospital facilita condiciones para pacientes. (Foto: VNA)

París (VNA) - Vietnam registra resultados tangibles en su proceso de transformación digital, caracterizados por una rápida expansión de la infraestructura tecnológica, la optimización de los servicios públicos en línea y la masificación de la identidad digital, subrayó el diario electrónico francés Inforadar.

En un artículo publicado el 2 de julio, el medio europeo analizó el impacto de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la digitalización nacional, a 18 meses de su implementación.

De acuerdo con la publicación, los datos presentados durante la reciente conferencia de balance efectuada en Hanoi demuestran que el país indochino superó la fase de directrices teóricas para consolidar avances estructurales concretos que facilitan las actividades administrativas y económicas.

En el ámbito de la infraestructura, Inforadar resaltó que la red móvil 5G cubre actualmente a más del 91 % de la población vietnamita, mientras que el 100 % de las comunas y barrios de todo el país cuentan con conexiones de fibra óptica.

Esta cobertura integral, apuntó el periódico, deja de ser una mera meta de inversión sectorial para convertirse en el soporte operativo de la administración pública y de la economía digital, especialmente en las zonas periféricas y rurales. El reto inmediato para la nación del Sudeste Asiático radica en optimizar dicha red mediante el despliegue de plataformas de datos compartidos.

Respecto a la simplificación burocrática, el rotativo francés detalló que el Portal Nacional de Servicios Públicos de Vietnam tiene publicados más de cinco mil 100 trámites administrativos, de los cuales más de tres mil 700 ya se encuentran completamente integrados de forma telemática. Asimismo, las autoridades vietnamitas lograron simplificar 697 procedimientos administrativos y un total de mil 754 condiciones de negocios, unificando la atención al ciudadano bajo una sola plataforma para elevar la transparencia, si bien persiste el desafío de garantizar la interconectividad y la estabilidad del sistema ante el incremento de la demanda.

El reporte calificó a la aplicación nacional de identidad electrónica VNeID como uno de los pilares más sólidos de la estrategia gubernamental. Basada en una renovada Base de Datos Nacional sobre la Población, VNeID supera los 71 millones de cuentas verificadas y activadas, evolucionando de una herramienta de autenticación a una plataforma multifuncional de servicios esenciales.

Inforadar concluyó que el éxito de Vietnam en la siguiente etapa no se medirá únicamente por la cobertura de infraestructura o el número de usuarios registrados, sino por la calidad de la experiencia del ciudadano, la seguridad de los datos personales y la capacidad de simplificar estructuralmente la relación entre el Estado y los contribuyentes./.

VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Inforadar #Resolución 57-NQ/TW #transformación digital #VNeID #cobertura 5G #Portal Nacional de Servicios Públicos #París 2026
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung (Foto: VNA)

Vietnam busca acelerar la transformación digital en agricultura y medio ambiente

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung instruyó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a lanzar un plan de choque de 100 días para acelerar la transformación digital y unificar la Base de Datos Nacional sobre la Tierra. El sector, bajo la conducción del ministro Trinh Viet Hung, reportó un crecimiento del PIB sectorial del 3,85% y el inicio del Sistema Nacional de Trazabilidad Agropecuaria.

Ver más

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi impulsa tráfico inteligente con cámaras de IA

La policía de tráfico de Hanoi está acelerando la labor de instalar otras dos mil 460 cámaras con inteligencia artificial (IA), elevando el número total de cámaras conectadas al Centro de Comando a casi cinco mil, con el objetivo de formar una plataforma de datos para servir al tráfico inteligente y a las ciudades inteligentes.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Provincia centrovietnamita de Quang Ngai avanza en la transformación digital

La provincia de Quang Ngai ha cumplido o superado 12 de las 15 metas de transformación digital asignadas por el Gobierno vietnamita. Entre los avances destacan la cobertura 5G superior al 90% en centros urbanos, la digitalización de más del 81% de los registros administrativos y la implementación de asistentes de inteligencia artificial adaptados a lenguas de minorías étnicas como el H’re y el Co.

Vietnam lanza primer centro nacional para fabricar prototipos de chips (Foto: VNA)

Vietnam lanza primer centro nacional para fabricar prototipos de chips

El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam inauguró en Hanoi el Centro Nacional de Coordinación de Obleas Multiproyecto (VNMPW/CC). Esta institución estatal busca abaratar los costos de diseño de circuitos integrados mediante el modelo de Oblea Multiproyecto (MPW) y ha firmado alianzas estratégicas con gigantes tecnológicos internacionales como Intel, TSMC e Infineon.