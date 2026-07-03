Prensa francesa resalta avances de la transformación digital en Vietnam

París (VNA) - Vietnam registra resultados tangibles en su proceso de transformación digital, caracterizados por una rápida expansión de la infraestructura tecnológica, la optimización de los servicios públicos en línea y la masificación de la identidad digital, subrayó el diario electrónico francés Inforadar.



En un artículo publicado el 2 de julio, el medio europeo analizó el impacto de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la digitalización nacional, a 18 meses de su implementación.



De acuerdo con la publicación, los datos presentados durante la reciente conferencia de balance efectuada en Hanoi demuestran que el país indochino superó la fase de directrices teóricas para consolidar avances estructurales concretos que facilitan las actividades administrativas y económicas.



En el ámbito de la infraestructura, Inforadar resaltó que la red móvil 5G cubre actualmente a más del 91 % de la población vietnamita, mientras que el 100 % de las comunas y barrios de todo el país cuentan con conexiones de fibra óptica.



Esta cobertura integral, apuntó el periódico, deja de ser una mera meta de inversión sectorial para convertirse en el soporte operativo de la administración pública y de la economía digital, especialmente en las zonas periféricas y rurales. El reto inmediato para la nación del Sudeste Asiático radica en optimizar dicha red mediante el despliegue de plataformas de datos compartidos.



Respecto a la simplificación burocrática, el rotativo francés detalló que el Portal Nacional de Servicios Públicos de Vietnam tiene publicados más de cinco mil 100 trámites administrativos, de los cuales más de tres mil 700 ya se encuentran completamente integrados de forma telemática. Asimismo, las autoridades vietnamitas lograron simplificar 697 procedimientos administrativos y un total de mil 754 condiciones de negocios, unificando la atención al ciudadano bajo una sola plataforma para elevar la transparencia, si bien persiste el desafío de garantizar la interconectividad y la estabilidad del sistema ante el incremento de la demanda.



El reporte calificó a la aplicación nacional de identidad electrónica VNeID como uno de los pilares más sólidos de la estrategia gubernamental. Basada en una renovada Base de Datos Nacional sobre la Población, VNeID supera los 71 millones de cuentas verificadas y activadas, evolucionando de una herramienta de autenticación a una plataforma multifuncional de servicios esenciales.



Inforadar concluyó que el éxito de Vietnam en la siguiente etapa no se medirá únicamente por la cobertura de infraestructura o el número de usuarios registrados, sino por la calidad de la experiencia del ciudadano, la seguridad de los datos personales y la capacidad de simplificar estructuralmente la relación entre el Estado y los contribuyentes./.

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