Policía de Vietnam desmantela red transnacional de tráfico de diamantes

Thanh Hoa, Vietnam (VNA) - La Agencia de Policía de Investigación de la provincia vietnamita de Thanh Hoa desmanteló una red transnacional dedicada al contrabando de diamantes, presuntamente dirigida por ciudadanos extranjeros.



Hasta el momento, las autoridades han procesado a 22 personas e incautado mil 100 diamantes de distintos tipos, además de numerosos documentos, dispositivos electrónicos y otras pruebas que servirán para ampliar la investigación.



Según las pesquisas preliminares, la organización introdujo de forma ilegal más de 28 mil diamantes en Vietnam desde 2024, obteniendo ingresos estimados en unos 280 mil millones de dongs (más de 10,7 millones de dólares).



La Policía de Thanh Hoa informó que el caso salió a la luz durante la ampliación de una investigación sobre delitos relacionados con la vulneración de los derechos de propiedad industrial y el contrabando de joyas en la provincia y otras localidades del país.

Pruebas incautadas en el caso. (Foto: VNA)





A partir de las pruebas recopiladas, la Oficina de Policía Económica profundizó las investigaciones para identificar toda la cadena de suministro, transporte y distribución de los diamantes introducidos ilegalmente en Vietnam.



Las autoridades determinaron que se trataba de una organización criminal transnacional de gran escala, con una estructura cerrada y altamente organizada, dirigida desde el extranjero mediante métodos de operación sofisticados.



De acuerdo con la investigación, los principales responsables son ciudadanos indios que residen y trabajan principalmente en Hong Kong (China). Desde allí adquirían diamantes en la India, los almacenaban en Hong Kong y posteriormente organizaban su ingreso ilegal a Vietnam para su comercialización.



Tras el desmantelamiento de la red, la Policía de Thanh Hoa recomendó a la población adquirir diamantes únicamente en establecimientos autorizados, con domicilio claramente identificado, licencia de funcionamiento y certificados de autenticidad emitidos por entidades de tasación reconocidas.



Asimismo, exhortó a extremar la precaución ante ofertas de diamantes a precios inusualmente bajos o supuestos proyectos de inversión, consignación o aportación de capital vinculados a este producto que se promocionan en redes sociales o plataformas de comercio electrónico de origen desconocido.



La policía también instó a la ciudadanía a informar de inmediato a las autoridades competentes si detecta indicios de contrabando de diamantes, falsificación de certificados, comercialización de piedras falsas o cualquier otra actividad fraudulenta relacionada con su compra y venta, a fin de que se adopten las medidas previstas por la ley./.