Sociedad

Suspendido temporalmente un servicio de trenes internacionales entre Vietnam y China

Las fuertes precipitaciones suspendieron temporalmente la ruta ferroviaria Gia Lam-Nanning entre el 2 y 6 de julio para garantizar la seguridad de los usuarios.

Foto ilustrativa: VNA
Foto ilustrativa: VNA

Hanoi (VNA) - Debido al impacto de las fuertes lluvias registradas en territorio chino, los trenes de pasajeros de enlace internacional que operan en la ruta entre la estación de Gia Lam (Vietnam) y Nanning (China) suspenderán temporalmente sus operaciones con el fin de garantizar la seguridad vial y la de los usuarios, anunció hoy la Compañía de Transporte Ferroviario de Vietnam.

En concreto, el sector ferroviario suspenderá el trayecto del tren T8701/MR2, que cubre la ruta desde Nanning hacia Gia Lam, del 2 al 5 de julio de 2026. Asimismo, el tren MR1/T8702, con itinerario desde Gia Lam hacia Nanning, dejará de circular del 3 al 6 de julio de 2026.

Las autoridades ferroviarias recomendaron a los pasajeros que tenían previsto viajar en dichas fechas que sigan de cerca las últimas notificaciones oficiales y se pongan en contacto con los puntos de venta de boletos para recibir asistencia en los procesos de cambio o devolución de pasajes, conforme a las regulaciones vigentes.

Ante la situación, la Autoridad Ferroviaria de Vietnam y la Corporación de Ferrocarriles de Vietnam estructuraron planes de contingencia que incluyen la detención preventiva de convoyes, la flexibilización de los horarios de circulación y el transbordo de pasajeros en aquellos tramos ferroviarios propensos a inundaciones o deslizamientos de tierra.

Al propio tiempo, los organismos de gestión instruyeron a las unidades encargadas del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria a concentrar de manera prioritaria vehículos, materiales técnicos y personal especializado en los puntos críticos, con el propósito de mitigar los daños del temporal y restablecer la normalidad del tráfico en el menor tiempo posible./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Compañía de Transporte Ferroviario de Vietnam #tren Gia Lam Nanning #suspension de trenes #inundaciones #transporte ferroviario #Hanoi 2026
Seguir VietnamPlus

Cambio Climático

Noticias relacionadas

Ver más

Can Gio – un “laboratorio verde” para la transición energética

Can Gio – un “laboratorio verde” para la transición energética

Ciudad Ho Chi Minh entra en una nueva etapa de desarrollo con la aspiración de consolidarse como una metrópolis global verde, moderna e inteligente, en línea con el espíritu de la Resolución 09 del Buró Político sobre el desarrollo de la ciudad en la nueva era. En esta estrategia, Can Gio, la única zona de estuario de la urbe, emerge como un nuevo espacio de desarrollo donde convergen la economía marítima, las energías renovables, la conservación ecológica y la adaptación al cambio climático.

El subjefe de la Oficina de la Agencia de Investigación Policial (C01), mayor general Le Van Tan, en la rueda de prensa. (Foto: baochinhphu.vn)

Procesan a 47 implicados en fraude de red eléctrica nacional de Vietnam

El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam dictó órdenes de procesamiento contra 47 implicados en graves violaciones financieras durante el proyecto de transmisión de 500 kV gestionado por EVNNPT. El mayor general Le Van Tan confirmó la incautación de millones de dólares en efectivo y el congelamiento de cuentas.

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung (Foto: VNA)

Vietnam busca acelerar la transformación digital en agricultura y medio ambiente

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung instruyó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a lanzar un plan de choque de 100 días para acelerar la transformación digital y unificar la Base de Datos Nacional sobre la Tierra. El sector, bajo la conducción del ministro Trinh Viet Hung, reportó un crecimiento del PIB sectorial del 3,85% y el inicio del Sistema Nacional de Trazabilidad Agropecuaria.

Construir y desarrollar Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era

Construir y desarrollar Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era

El Buró Político del Partido Comunista de Vietnam el 19 de mayoemitió la Resolución 09-NQ/TW sobre la construcción y el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era. Este documento histórico tiene una gran importancia, ya que define una misión política especialmente relevante no solo para la organización y la administración del Partido en la ciudad, sino también para todo el sistema político a nivel nacional.