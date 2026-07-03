Suspendido temporalmente un servicio de trenes internacionales entre Vietnam y China

Hanoi (VNA) - Debido al impacto de las fuertes lluvias registradas en territorio chino, los trenes de pasajeros de enlace internacional que operan en la ruta entre la estación de Gia Lam (Vietnam) y Nanning (China) suspenderán temporalmente sus operaciones con el fin de garantizar la seguridad vial y la de los usuarios, anunció hoy la Compañía de Transporte Ferroviario de Vietnam.



En concreto, el sector ferroviario suspenderá el trayecto del tren T8701/MR2, que cubre la ruta desde Nanning hacia Gia Lam, del 2 al 5 de julio de 2026. Asimismo, el tren MR1/T8702, con itinerario desde Gia Lam hacia Nanning, dejará de circular del 3 al 6 de julio de 2026.



Las autoridades ferroviarias recomendaron a los pasajeros que tenían previsto viajar en dichas fechas que sigan de cerca las últimas notificaciones oficiales y se pongan en contacto con los puntos de venta de boletos para recibir asistencia en los procesos de cambio o devolución de pasajes, conforme a las regulaciones vigentes.



Ante la situación, la Autoridad Ferroviaria de Vietnam y la Corporación de Ferrocarriles de Vietnam estructuraron planes de contingencia que incluyen la detención preventiva de convoyes, la flexibilización de los horarios de circulación y el transbordo de pasajeros en aquellos tramos ferroviarios propensos a inundaciones o deslizamientos de tierra.



Al propio tiempo, los organismos de gestión instruyeron a las unidades encargadas del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria a concentrar de manera prioritaria vehículos, materiales técnicos y personal especializado en los puntos críticos, con el propósito de mitigar los daños del temporal y restablecer la normalidad del tráfico en el menor tiempo posible./.

VNA