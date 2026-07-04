Medio ambiente

Vietnam elabora estrategia para conservar langures de douc de patas negras en montaña Ba Den

Un estudio identificó 118 langures de douc de patas negras en la montaña Ba Den, proporcionando una base científica para reforzar la conservación de esta especie en peligro crítico y su hábitat en Tay Ninh.

Langur de douc de patas negras en la montaña Ba Den (Fuente: VNA)
Langur de douc de patas negras en la montaña Ba Den (Fuente: VNA)

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - Los resultados más recientes sobre la población de langures de douc de patas negras en la montaña Ba Den constituyen una sólida base científica para que la provincia sureña de Tay Ninh diseñe una estrategia de conservación a largo plazo de esta rara especie de primate, contribuyendo al mismo tiempo a la protección del valioso ecosistema de bosque natural de la zona.​

Durante un reciente taller de consulta sobre el estado de la población y las medidas para su conservación en el Subsector 66 del Bosque Cultural e Histórico de la montaña Ba Den, científicos, especialistas en conservación y autoridades evaluaron la situación de los ejemplares que habitan en esta área.​

Según el Centro para la Conservación y el Desarrollo de la Naturaleza, el langur de douc de patas negras (Pygathrix nigripes) es un primate endémico de Indochina, cuya distribución se limita actualmente a determinadas zonas de Vietnam y Camboya.

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Langures de douc de patas negras en la montaña Ba Den (Fuente: VNA)

De acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de 2025, la especie está catalogada como En Peligro Crítico (CR). Por su parte, el Libro Rojo de Vietnam de 2024 la clasifica como En Peligro (EN) y la incluye entre las especies forestales raras y amenazadas sujetas a protección estricta.​

Para el estudio, el equipo de investigación empleó diversos métodos de monitoreo, entre ellos recorridos de observación, puntos fijos de vigilancia, cámaras trampa y vehículos aéreos no tripulados equipados con cámaras térmicas. Gracias a estas técnicas se identificaron seis grupos, con un total de 118 langures de douc de patas negras en los bosques naturales de la montaña Ba Den.​

Los ejemplares fueron observados principalmente entre los 300 y los 900 metros sobre el nivel del mar. Su actividad se concentra entre las 6:00 y las 17:00 horas, y utilizan árboles de gran porte como refugio para descansar y pasar la noche.​

Uno de los hallazgos más relevantes fue la presencia de crías en los seis grupos identificados, lo que evidencia una reproducción estable y condiciones ecológicas favorables para la conservación de la población a largo plazo.

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En la montaña Ba Den (Fuente: VNA)

Los individuos subadultos representan el 30,5 % de la población registrada, mientras que las crías constituyen el 15,3 %, indicadores que reflejan un prometedor potencial de renovación generacional.​

Además de los langures de douc de patas negras, los investigadores documentaron numerosas especies de fauna silvestre, lo que confirma la importancia del ecosistema forestal de la montaña Ba Den para la conservación de la biodiversidad en el sureste de Vietnam.​

Con base en los resultados del estudio, los especialistas propusieron reforzar las campañas de sensibilización comunitaria, instalar más señales informativas y de advertencia, intensificar las patrullas de protección forestal y desarrollar programas permanentes de monitoreo e investigación.​

Asimismo, recomendaron restaurar gradualmente la conectividad del hábitat mediante la construcción de puentes de dosel arbóreo que faciliten el desplazamiento de los grupos, favorezcan el intercambio genético y amplíen sus áreas de distribución.​

Las autoridades también plantearon fortalecer la coordinación entre los guardabosques, los administradores forestales, los gobiernos locales y las organizaciones de conservación para proteger los hábitats naturales, combatir la caza y el comercio ilegal de fauna silvestre y promover un modelo de desarrollo sostenible que vincule la conservación de la biodiversidad con el ecoturismo./.

VNA
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