Desarrollo de la energía eólica marina abre nuevas fronteras para la economía azul de Vietnam

Hanoi (VNA) - Tras ocho años de implementación de la Resolución 36-NQ/TW sobre la Estrategia de desarrollo sostenible de la economía marina de Vietnam hacia 2030, con visión a 2045, la energía eólica marina se consolida como el motor clave para estructurar una industria marítima moderna, verde y de alto valor añadido.



Con un litoral superior a los tres mil 260 kilómetros y velocidades de viento estables, especialmente en las regiones del centro-sur y el delta del río Mekong, los estudios internacionales estiman el potencial técnico de esta fuente limpia en territorio vietnamita en unos 600 gigavatios (GW).



No obstante, las autoridades y expertos coinciden en que el valor de la energía eólica marina trasciende la mera generación eléctrica para el sistema nacional, puesto que cada proyecto actúa como un catalizador para dinamizar cadenas industriales conexas que abarcan la ingeniería civil marina, la metalmecánica pesada, la logística portuaria y los servicios de mantenimiento avanzado.



Esta convergencia tecnológica favorece especialmente a las corporaciones locales con experiencia en astilleros, estructuras de acero y servicios petroleros offshore, permitiéndoles escalar en la cadena de valor regional.



Al intervenir en la Conferencia de Energía Eólica de Asia-Pacífico celebrada este año, el viceministro de Industria y Comercio Nguyen Hoang Long precisó que la Cartera coordina con diversos ministerios el perfeccionamiento del marco regulatorio para acelerar la localización de componentes críticos como torres de viento, cables submarinos y servicios de ingeniería pesada. El objetivo gubernamental apunta a transformar la infraestructura portuaria y generar empleo especializado, aprovechando las ventajas competitivas que los grandes fabricantes globales de aerogeneradores, como el grupo Vestas, identifican en el mercado local.



A pesar del sólido marco macroeconómico que aportan la Planificación Energética VIII y las recientes directrices de la Ley de Electricidad, el sector enfrenta desafíos estructurales en la concreción de las políticas sectoriales.



El presidente de la Asociación de Petróleo y Gas de Vietnam, Nguyen Quoc Thap, advirtió que el principal cuello de botella radica en la lentitud para traducir las visiones estratégicas en normativas legales específicas sobre la asignación de áreas marinas, los contratos de compraventa de energía (PPA) y los mecanismos de cofinanciación para redes de transmisión, elementos indispensables para dotar de certidumbre a las inversiones internacionales de gran envergadura./.

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