Multimedia

Infografías

Hanoi desarrolla estructura de clústeres urbanos multicapa, multinivel, multipolares y multicéntricos

El Gobierno emitió la Resolución n.º 158/NQ-CP, que promulga el Programa de Acción del Gobierno para la implementación de la Resolución n.º 02-NQ/TW del Buró Político, de fecha 17 de marzo de 2026, sobre la construcción y el desarrollo de Hanoi en la nueva era. El objetivo del Programa es construir y desarrollar la capital con las personas como centro, sujeto, objetivo y motor del desarrollo; la calidad de vida y la felicidad de la población como medida; y la innovación, la transformación verde, la transformación digital y el desarrollo de la economía circular como fuerza motriz central para promover un crecimiento rápido y sostenible y mejorar la competitividad de la capital de Hanói en la nueva era.

2026-0623-vn-hn-chtr-100y-f2-p1-h84-p1-h84.jpg
VNA
#Hanoi #clústeres urbanos multicapa
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Ver más

Construir y desarrollar Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era

Construir y desarrollar Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era

El Buró Político del Partido Comunista de Vietnam el 19 de mayoemitió la Resolución 09-NQ/TW sobre la construcción y el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era. Este documento histórico tiene una gran importancia, ya que define una misión política especialmente relevante no solo para la organización y la administración del Partido en la ciudad, sino también para todo el sistema político a nivel nacional.

Valor global y eterno del Geoparque Mundial de Non Nuoc Cao Bang

Valor global y eterno del Geoparque Mundial de Non Nuoc Cao Bang

El Geoparque Mundial de la UNESCO Non Nuoc Cao Bang posee una historia geológica excepcional de más de 500 millones de años. Reconocido por la UNESCO en 2018 y revalidado en 2026, el sitio ratifica su valor universal excepcional y premia los esfuerzos de la provincia de Cao Bang en la conservación del patrimonio geológico, cultural y natural, junto con el desarrollo de medios de vida sostenibles para las comunidades locales.

Vietnam impulsa su agenda estratégica de ciencia e innovación

Vietnam impulsa su agenda estratégica de ciencia e innovación

Mediante la Decisión No. 808/QD-TTg, firmada el 8 de mayo de 2026, el Primer Ministro asignó a 10 ministerios y organismos centrales la implementación de 20 tareas estratégicas en materia de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo tecnológico.

Inversión de Vietnam en extranjero crece 2,5 veces

Inversión de Vietnam en extranjero crece 2,5 veces

La inversión de Vietnam en el extranjero se disparó 2,5 veces interanual en los primeros cinco meses de 2026, reflejando la creciente confianza y expansión internacional de las empresas vietnamitas.

Vietnam impulsa campaña para la búsqueda y recuperación de restos de mártires

Vietnam impulsa campaña para la búsqueda y recuperación de restos de mártires

El Ministerio de Defensa de Vietnam impulsa la campaña de 500 días y noches para la búsqueda e identificación de restos de mártires. Hasta la fecha, se han recuperado e identificado un total de 1.109 restos (242 en el país, 173 en Laos y 694 en Camboya), además de 2 fosas comunes en la provincia de Tuyen Quang.

IED en Vietnam aumentó un 34,9% en cinco meses de 2026

IED en Vietnam aumentó un 34,9% en cinco meses de 2026

Según un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas (Ministerio de Finanzas) recién anunciado el 3 de junio, al 31 de mayo de 2026, el capital registrado de inversión extranjera directa (IED)  en Vietnam alcanzó los 24,81 mil millones de dólares, un aumento del 34,9% respecto al mismo período del año pasado.

Hanoi presenta visión urbanística para los próximos 100 años

Hanoi presenta visión urbanística para los próximos 100 años

Según la Decisión N.º 2512/QD-UBND, con fecha del 13 de mayo de 2026, el Comité Popular de Hanoi aprobó el Plan Maestro para la ciudad con una visión a 100 años. Este es un proyecto estratégico de especial importancia para la orientación del desarrollo a largo plazo de la capital vietnamita.

Festival Thang Long-Hanoi 2026 conecta tradición y creatividad

Festival Thang Long-Hanoi 2026 conecta tradición y creatividad

La segunda edición del Festival Thang Long - Hanoi se celebrará del 11 al 20 de septiembre de 2026 bajo el lema “Flujo de Patrimonio”, con una amplia programación cultural destinada a poner en valor la riqueza histórica y artística de la capital vietnamita.

Máximo dirigente vietnamita aboga por impulsar la medicina tradicional en la nueva etapa

Máximo dirigente vietnamita aboga por impulsar la medicina tradicional en la nueva etapa

Durante una reunión con el Comité partidista del Ministerio de Salud sobre el desarrollo de la medicina tradicional vietnamita, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, instó a integrar este sector en la estrategia nacional de desarrollo, promover un ecosistema de medicina tradicional y ampliar modelos vinculados a la atención de la salud, el cultivo de plantas medicinales, la reducción sostenible de la pobreza y el ecoturismo.