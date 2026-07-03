Vietnam registra señales positivas en actividad empresarial durante primer semestre de 2026

Hanoi (VNA)- A pesar de que el entorno económico continúa marcado por la incertidumbre, la creación de nuevas empresas y la expansión de las actividades empresariales en Vietnam mantuvieron una evolución positiva durante el primer semestre de 2026.



Según el informe sobre la situación socioeconómica del segundo trimestre y de los seis primeros meses del año, publicado por la Oficina Nacional de Estadística, dependiente del Ministerio de Finanzas, en el país se constituyeron cerca de 111.700 nuevas empresas, un aumento interanual del 22,5%.



El capital registrado superó los 52 millones de dólares, con un incremento interanual del 64,8%.



El capital medio registrado por empresa alcanzó los 465 mil dólares, un 34,5% más que un año antes. Solo en junio, esta cifra ascendió a 653 mil dólares, lo que supone un aumento del 134,8%.



Si se incluye el capital adicional aportado por empresas ya existentes, el volumen total de recursos incorporados a la economía alcanzó casi 119,2 mil millones de dólares, un 11,3% más que en el mismo período de 2025.



Durante los seis primeros meses del año, más de 58.100 empresas reanudaron sus actividades, elevando a más de 169.800 el número total de empresas que ingresaron o reingresaron al mercado.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)





El sector de los servicios lideró la creación de nuevas compañías, con más de 83.100 empresas, un incremento del 18,1%. Le siguieron los sectores de la industria y la construcción, con más de 27.400 empresas y un aumento del 37,2%; y la agricultura, la silvicultura y la pesca, con 1.151 nuevas empresas y un incremento del 41,6%.



En contraste, el número de empresas que abandonaron el mercado continuó siendo elevado.



En el primer semestre, 85.900 empresas suspendieron temporalmente sus actividades, un 6,3% más que en igual período del año anterior; casi 41.200 empresas cesaron operaciones a la espera de su disolución, un aumento del 21%; mientras que casi 24.000 empresas completaron su proceso de liquidación, cifra que representa un incremento del 94,7%.



El comercio mayorista y minorista, junto con las actividades de reparación, concentró tanto el mayor número de nuevas empresas como de disoluciones, con 45.821 nuevas sociedades y 9.069 empresas liquidadas.



Los sectores de la industria manufacturera, la construcción y las actividades inmobiliarias también registraron un notable aumento en el número de empresas disueltas.



La directora general de la Oficina Nacional de Estadística, Nguyen Thi Huong, señaló que, aunque la presión competitiva y el proceso de depuración empresarial siguen siendo significativos, los resultados de la encuesta sobre tendencias empresariales correspondiente al segundo trimestre muestran una recuperación gradual de la confianza del sector productivo y empresarial de cara al segundo semestre del año.



Con el fin de respaldar al sector privado, el Ministerio de Finanzas concentrará sus esfuerzos en eliminar los principales obstáculos relacionados con el marco institucional, el acceso al suelo, el crédito y la formación de recursos humanos.



Asimismo, dijo, continuará impulsando la simplificación de los procedimientos administrativos, la reducción de los costos regulatorios y el diseño de políticas de apoyo para las pequeñas y medianas empresas y los hogares comerciales, especialmente en materia tributaria, de infraestructura y de transición hacia el modelo empresarial formal./.