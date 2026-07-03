Economía

Vietnam pide a Samsung ampliar participación de empresas nacionales en su cadena global de suministro

Vietnam instó a Samsung a apoyar a empresas locales para integrarlas en su cadena global de suministro y ampliar la formación de talento tecnológico.

Delegados en el encuentro. (Fuente: Ministerio de Finanzas )
Delegados en el encuentro. (Fuente: Ministerio de Finanzas )

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam instó a Samsung a reforzar el apoyo a las empresas nacionales para facilitar su incorporación a la cadena global de suministro del grupo, al tiempo que reiteró su compromiso de mantener un entorno de inversión estable y favorable para las operaciones de largo plazo de la compañía surcoreana.

Durante una reunión con Park Soon Cheol, director financiero de Samsung, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, afirmó que Vietnam seguirá garantizando un ambiente de negocios equitativo, seguro y sostenible para atraer y consolidar las inversiones de grandes corporaciones como Samsung.

El ministro subrayó que la alta tecnología constituye uno de los sectores estratégicos para el desarrollo del país y destacó el papel de Samsung como uno de sus principales inversores.

En ese contexto, propuso que la empresa continúe ampliando la cooperación con los ministerios de Educación y Formación, y de Ciencia y Tecnología, para fortalecer la red de investigación y aprovechar el potencial de universidades e institutos vietnamitas en la formación de recursos humanos altamente cualificados, en línea con las necesidades de investigación y desarrollo de la compañía.

Asimismo, planteó que Samsung siga respaldando a las universidades del país mediante el fortalecimiento de su infraestructura y la mejora de la formación en las disciplinas vinculadas a las industrias tecnológicas que impulsa el grupo.

Por su parte, Park Soon Cheol señaló que, tras 30 años de inversión en Vietnam, Samsung ha contado con el respaldo constante de los ministerios y las autoridades locales, lo que ha permitido a la empresa fabricar en el país productos con competitividad internacional.

Añadió que la compañía intensificará la capacitación de talento tecnológico y los programas de consultoría técnica para ampliar las oportunidades de las empresas vietnamitas que cumplan los estándares internacionales de integrarse en su cadena de suministro, favoreciendo también la transferencia de tecnología.

El directivo reafirmó que Samsung continuará colaborando estrechamente con el Gobierno vietnamita y contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país./.

VNA
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