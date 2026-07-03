Vietnam pide mayor cooperación internacional en lucha antiterrorista

Nueva York (VNA) - Vietnam instó a fortalecer la cooperación internacional para combatir el terrorismo y el extremismo violento durante la novena revisión bienal de la Estrategia Global de las Naciones Unidas (ONU) contra el Terrorismo, celebrada el 2 de julio en Nueva York.



Al intervenir en la sesión, el ministro consejero Nguyen Hai Luu, subjefe de la misión permanente de Vietnam ante la ONU, reconoció los esfuerzos desplegados por la organización y sus Estados miembros en la lucha contra este fenómeno, aunque advirtió que el terrorismo continúa representando una grave amenaza para la paz, la estabilidad y el desarrollo mundiales.



El diplomático expresó además su preocupación por el creciente uso del ciberespacio, las tecnologías emergentes y las cuestiones sociales, étnicas y religiosas por parte de grupos terroristas y extremistas para difundir ideologías radicales, reclutar adeptos, organizar redes e incitar a la violencia transfronteriza, lo que, afirmó, plantea desafíos cada vez mayores para la comunidad internacional.



Al reiterar la posición constante de Vietnam de condenar el terrorismo en todas sus formas, manifestaciones y motivaciones, Nguyen Hai Luu exhortó a los Estados miembros de la ONU a intensificar la cooperación en la investigación, el enjuiciamiento y el procesamiento de personas y organizaciones implicadas en la planificación, ejecución o financiación de actos terroristas, incluidos aquellos relacionados con atentados ocurridos en Vietnam en los últimos años.



En cuanto a las medidas para hacer frente a esta amenaza, el representante vietnamita abogó por un enfoque integral que combine el fortalecimiento de la seguridad y la aplicación de la ley con acciones dirigidas a abordar las causas profundas del terrorismo, entre ellas las desigualdades políticas, económicas y sociales, los conflictos prolongados, la discriminación y la marginación.



Vietnam también subrayó la importancia de reforzar la cooperación internacional mediante el intercambio de información y experiencias, la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades, especialmente en favor de los países en desarrollo. Asimismo, reiteró que todas las acciones antiterroristas deben ajustarse a la Carta de la ONU y al derecho internacional, y rechazó la aplicación de dobles raseros en esta materia.



En el marco de la reciente Conferencia de Alto Nivel de Jefes de Organismos Antiterroristas de la ONU, un representante del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam expuso la evaluación del país sobre las amenazas externas a su seguridad nacional, incluidos los riesgos derivados del ingreso, tránsito o permanencia de terroristas en territorio vietnamita.



El funcionario también alertó sobre el uso indebido del ciberespacio para difundir ideologías extremistas, compartir instrucciones para fabricar armas y explosivos y promover métodos de ataque, así como sobre los intentos de explotar cuestiones socioeconómicas, étnicas y religiosas para fomentar el extremismo, la violencia y las actividades terroristas.



Al margen de la conferencia, la delegación vietnamita sostuvo reuniones con varios socios y con la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT) para impulsar la cooperación, intercambiar experiencias y fortalecer las capacidades de respuesta frente a las amenazas terroristas emergentes.



Adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2006, la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo constituye el principal marco internacional de cooperación en este ámbito y se sustenta en cuatro pilares: abordar las condiciones que favorecen la propagación del terrorismo; prevenirlo y combatirlo; fortalecer las capacidades de los Estados y el papel de la ONU; y garantizar el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho en todas las acciones antiterroristas./.

VNA