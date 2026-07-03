IPC de Vietnam aumenta 4,38 % en el primer semestre de 2026

Hanoi (VNA) - El índice de precios al consumidor (IPC) de Vietnam registró un incremento interanual del 4,38 % durante el primer semestre de 2026, mientras que la inflación subyacente se situó en el 4,12 %, según el informe sobre la situación socioeconómica divulgado este jueves por la Oficina Nacional de Estadísticas, adscrita al Ministerio de Finanzas.



En junio, el IPC descendió un 0,39 % respecto al mes anterior, debido principalmente a la caída de los precios de los combustibles en consonancia con la evolución del mercado internacional. No obstante, el indicador aumentó un 3,21 % frente a diciembre de 2025 y un 4,69 % en comparación con el mismo mes del año pasado.



La directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Nguyen Thi Huong, explicó que, pese a la volatilidad de la economía mundial y a las persistentes presiones inflacionarias, el Gobierno vietnamita aplicó de forma coordinada políticas fiscales y monetarias para preservar la estabilidad macroeconómica y contener la inflación. Asimismo, destacó la gestión flexible del mercado de combustibles y las medidas adoptadas por las autoridades locales para respaldar la producción y garantizar el suministro de bienes, aunque advirtió que el aumento de los costos de producción, la volatilidad de los precios de la energía y los riesgos inflacionarios continúan representando desafíos para la economía.



De los once principales grupos de bienes y servicios, siete registraron aumentos de precios en junio y cuatro experimentaron descensos. En el conjunto del primer semestre, el encarecimiento del IPC estuvo impulsado principalmente por el aumento del 6,72 % en el grupo de vivienda, electricidad, agua, combustibles y materiales de construcción; del 4,79 % en alimentos y servicios de restauración; y del 5,23 % en transporte, como consecuencia del alza de los precios de los combustibles. También influyeron los ajustes de las matrículas en algunos centros educativos.



El informe señala además que los precios del oro en el mercado nacional siguieron la tendencia del mercado internacional. En promedio, el índice del precio del oro aumentó un 58,12 % durante los seis primeros meses del año respecto al mismo período de 2025, aunque en junio registró una caída mensual del 8,46 %.



Por su parte, el índice del dólar estadounidense en Vietnam aumentó un 1,75 % en promedio durante el primer semestre en comparación con igual período del año anterior.



En cuanto a la inflación subyacente, esta avanzó un 0,14 % en junio respecto a mayo y un 4,5 % en términos interanuales. En el acumulado de los seis primeros meses del año, la inflación subyacente creció un 4,12 %, por debajo del incremento del IPC general, debido a que excluye productos con alta volatilidad, como los combustibles, el gas y los alimentos./.

VNA