Comercio exterior de Vietnam supera 549 mil millones de dólares en seis meses

Hanoi (VNA) - El comercio exterior de Vietnam alcanzó los 549,69 mil millones de dólares durante el primer semestre de 2026, un 27,1 % más que en el mismo período del año anterior, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), del Ministerio de Finanzas.



Las exportaciones sumaron 266,52 mil millones de dólares, con un crecimiento interanual del 21 %, mientras que las importaciones ascendieron a 283,17 mil millones, un incremento del 33,4 %, lo que dejó un déficit comercial de 16,65 mil millones de dólares.



La jefa del Departamento de Estadísticas de Servicios y Precios de la ONE, Nguyen Thu Oanh, explicó que el fuerte aumento de las importaciones responde a la mayor demanda de insumos y a la recuperación de la actividad productiva, especialmente en el sector de inversión extranjera directa (IED).



Del total exportado, el sector económico nacional aportó 53,51 mil millones de dólares, equivalentes al 20,1 %, mientras que las empresas con inversión extranjera generaron 213,01 mil millones, lo que representó el 79,9 % de las ventas al exterior.



Entre enero y junio, 29 grupos de productos superaron los mil millones de dólares en exportaciones y concentraron el 92,1 % del valor total. De ellos, cinco registraron ventas superiores a los 10 mil millones de dólares y representaron el 62,6 % del total exportado.



La industria manufacturera y de procesamiento continuó dominando la estructura exportadora con el 90 % del total, seguida por los productos agroforestales (7,2 %), los productos acuáticos (2,2 %) y los combustibles y minerales (0,6 %).



Solo en junio, las exportaciones alcanzaron 50,79 mil millones de dólares, un 8,2 % más que en mayo y un 28,1 % por encima del mismo mes de 2025, impulsadas principalmente por el desempeño del sector con inversión extranjera. En el segundo trimestre, las ventas al exterior totalizaron 143,6 mil millones de dólares, con un crecimiento interanual del 22,7 % y un aumento del 16,8 % respecto al primer trimestre.



En cuanto a las importaciones, Vietnam registró 53,43 mil millones de dólares en junio, un 2,5 % más que en mayo y un 45,2 % más que en junio de 2025, con un fuerte incremento tanto en el sector nacional como en el de inversión extranjera.



Durante el segundo trimestre, las compras al exterior ascendieron a 156,6 mil millones de dólares, un 39,1 % más que en igual período del año anterior y un 23,7 % superior al primer trimestre.



En el acumulado semestral, el sector económico nacional importó 78,46 mil millones de dólares, mientras que las empresas con inversión extranjera realizaron compras por 204,71 mil millones.



En total, 38 grupos de mercancías superaron los mil millones de dólares en importaciones y representaron el 92,1 % del valor total. De ellos, dos grupos excedieron los 10 mil millones de dólares y concentraron el 51 % de las importaciones.



Los bienes destinados a la producción representaron el 94,1 % del total importado, encabezados por maquinaria, equipos y repuestos (56 %), así como materias primas, combustibles y materiales (38,1 %). Los bienes de consumo constituyeron el 5,9 % restante.



De acuerdo con las cifras preliminares, Vietnam registró un déficit comercial de 16,65 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, frente al superávit de 7,95 mil millones contabilizado en el mismo período del año anterior. Mientras el sector económico nacional acumuló un déficit de 24,95 mil millones de dólares, el sector con inversión extranjera obtuvo un superávit de 8,3 mil millones./.

VNA