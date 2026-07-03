Inversión extranjera directa ejecutada en Vietnam registra récord semestral en cinco años

Hanoi (VNA) - La Inversión Extranjera Directa (IED) ejecutada en Vietnam durante el primer semestre de 2026 sumó un estimado de 13,03 mil millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 11,2 % y la mayor cifra registrada para este período en los últimos cinco años, confirmando la sólida confianza de los inversores internacionales en el entorno de negocios del país.



Según el informe sobre la situación socioeconómica publicado hoy por el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, el capital extranjero total registrado en la nación indochina hasta el 30 de junio, que incluye proyectos nuevos, ajustes de capital y aportaciones de capital mediante la compra de acciones, alcanzó los 34,65 mil millones de dólares, un incremento sustancial del 61 % en comparación con la primera mitad de 2025.



De esa cantidad, las autoridades concedieron licencias a un total de dos mil 13 nuevos proyectos por un valor de 17,39 mil millones de dólares, marcando una subida del 1,3 % en el número de operaciones y un repunte del 87,2 % en términos de capital con respecto al mismo ciclo del año precedente.



La industria del procesamiento y la manufactura se posicionó a la vanguardia en la captación de nuevos fondos con un monto inscrito de 10,76 mil millones de dólares, capturando el 61,9 % del capital recién aprobado.



Le siguieron el sector de producción y distribución de electricidad, gas, agua y aire acondicionado con 3,08 mil millones de dólares (17,7 %), mientras que los restantes rubros absorbieron un global de 3,55 mil millones de dólares (20,4 %).



Entre los 63 países y territorios que iniciaron operaciones en Vietnam en el referido lapso, Singapur lideró la lista de inversores con 7,31 mil millones de dólares (42,1 % del capital nuevo total), seguido de cerca por Corea del Sur con 5,45 mil millones de dólares (31,4 %). Japón se ubicó en el tercer puesto con 1,2 mil millones de dólares (6,9 %), por delante de China con 977 millones de dólares (5,6 %), la Región administrativa especial de Hong Kong (China) con 665,6 millones de dólares (3,8 %) y los Países Bajos con 420,4 millones de dólares (2,4 %).



En lo relativo a las ampliaciones financieras, un total de 541 proyectos vigentes ajustaron sus capitales con una inyección adicional acumulada de 11,04 mil millones de dólares, un alza interanual del 23,5 %. Al consolidar los nuevos registros y las ampliaciones, la manufactura y el procesamiento volvieron a liderar con 17,91 mil millones de dólares (63 %), en tanto que los bienes raíces acapararon 5,1 mil millones de dólares (17,9 %).



Por otra parte, las actividades de compra de acciones y contribución de capital por parte de inversores foráneos contabilizaron mil 446 transacciones con un valor global de 6,22 mil millones de dólares, equivalentes a un incremento del 89,5 % frente al primer semestre del año anterior. En este apartado, los sectores dedicados a las actividades profesionales, científicas y tecnológicas lideraron el flujo con 2,64 mil millones de dólares, secundados por el comercio mayorista y minorista y la reparación de vehículos con 1,94 mil millones de dólares.



En cuanto al desglose del capital de IED efectivamente ejecutado, la industria de procesamiento y manufactura concentró la mayor parte con 10,76 mil millones de dólares (82,6 % del total desembolsado), seguida por los negocios inmobiliarios con 965,2 millones de dólares (7,4 %) y los sistemas de suministro energético y servicios públicos con 479,2 millones de dólares (3,7 %)./.

VNA