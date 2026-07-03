Por primera vez, un oficial vietnamita ocupará cargo de alto nivel en una misión de paz de la ONU

Hanoi (VNA) - El coronel Luong Truong Vinh se convertirá en el primer oficial del Ejército Popular de Vietnam en desempeñar un cargo de alto nivel en una misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU), tras ser designado Oficial Superior de Enlace y Jefe de la Oficina de Observadores Militares de la Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS).



El anuncio se realizó durante una ceremonia celebrada hoy por el Ministerio de Defensa, en la que se entregaron las decisiones del Presidente del Estado y del ministro de Defensa a tres oficiales que partirán para cumplir misiones en la UNMISS.



La designación de Luong Truong Vinh constituye un nuevo hito para la participación de Vietnam en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y evidencia la confianza de la organización en la capacidad, la experiencia y el profesionalismo del personal militar vietnamita.



Actualmente, Luong Truong Vinh ocupa el cargo de subdirector del Departamento de Operaciones sobre el Terreno del Departamento de Mantenimiento de la Paz de Vietnam. Anteriormente prestó servicio en las misiones de la ONU en la República Centroafricana (MINUSCA) y Sudán del Sur (UNMISS).



Asimismo, fue el primer oficial vietnamita seleccionado para trabajar en la sede de la ONU en Nueva York, donde ejerció como Oficial de Planificación de la Oficina de Asuntos Militares del Departamento de Operaciones de Paz entre agosto de 2020 y agosto de 2024.



En la misma ceremonia, el capitán Nguyen Huy Hoang y el capitán Do Tran The Anh recibieron sus nombramientos para incorporarse a la UNMISS como observadores militares, en sustitución de oficiales que concluyeron sus respectivos mandatos.



Los tres oficiales fueron seleccionados tras completar un proceso de formación y entrenamiento especializado en Vietnam y en el extranjero, y representan al Departamento General de Logística y Tecnología, la Guardia Fronteriza y el Departamento de Mantenimiento de la Paz de Vietnam.



Al intervenir en la ceremonia, el viceministro de Defensa, coronel general Nguyen Truong Thang, felicitó a los oficiales por su nueva misión y destacó la labor del Departamento de Mantenimiento de la Paz de Vietnam y de las unidades implicadas en la preparación del personal destinado a las operaciones de paz de las Naciones Unidas.



Según el Ministerio de Defensa, la confianza reiterada de la ONU al asignar a oficiales vietnamitas responsabilidades de mayor relevancia refleja el reconocimiento internacional a la capacidad, el profesionalismo y las contribuciones concretas de Vietnam a la paz y la seguridad internacionales.



Durante el acto también se entregaron certificados de reconocimiento a oficiales que concluyeron su misión como observadores de la ASEAN y se anunció el envío de un nuevo contingente de dos militares a Camboya para relevar a la representación vietnamita en el Equipo de Observadores de la ASEAN (AOT).



Tras más de 12 años de participación en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, Vietnam ha desplegado cerca de mil 400 militares y funcionarios del Ejército Popular en misiones sobre el terreno, la sede de la ONU y la Oficina de Enlace de la ONU en Bélgica.



Actualmente, la Compañía de Ingenieros número 5 y el Hospital de Campaña de Nivel 2 número 8 completan su preparación para su despliegue de relevo previsto para septiembre de 2026. Paralelamente, el Departamento de Mantenimiento de la Paz de Vietnam avanza en la organización de la Compañía de Ingenieros número 6 y el Hospital de Campaña de Nivel 2 número 9, que asumirán las siguientes rotaciones en 2027./.

VNA