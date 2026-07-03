Rescatistas vietnamitas recuperan más víctimas tras terremoto en Venezuela

Caracas (VNA) - El equipo vietnamita de búsqueda y rescate recuperó otros siete cuerpos entre los escombros y entregó a las autoridades venezolanas la ubicación de 12 puntos donde se presume que permanecen personas atrapadas, como parte de las labores de respuesta a los dos fuertes terremotos que sacudieron recientemente a Venezuela.



Las operaciones se llevaron a cabo la víspera en Playa Grande, estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.



Con estos nuevos hallazgos, la misión vietnamita ha recuperado hasta el momento un total de 30 cuerpos entre los escombros.



Paralelamente, el personal médico de la delegación continuó brindando consultas y medicamentos gratuitos a los habitantes de las comunidades afectadas.

el mayor general Pham Van Ty, subdirector del Departamento de Búsqueda y Rescate del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y jefe de la delegación vietnamita en Venezuela, responde a las preguntas de la prensa. (Foto: VNA)





Con anterioridad, el jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, general Nguyen Tan Cuong, envió un mensaje de reconocimiento y aliento a la misión por su desempeño durante las operaciones de rescate y apoyo a las labores de recuperación tras los sismos.



El alto mando militar exhortó a la delegación a mantener los esfuerzos y continuar cumpliendo su misión internacional, contribuyendo así a materializar la política exterior del Partido y el Estado de Vietnam, fortalecer el prestigio del país en las operaciones internacionales de respuesta a desastres y reafirmar los tradicionales lazos de amistad y la Asociación Integral con Venezuela.



En el marco de su misión, el mayor general Pham Van Ty, subdirector del Departamento de Búsqueda y Rescate del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y jefe de la delegación vietnamita en Venezuela, sostuvo además un encuentro con especialistas de Cuba y Turquía para intercambiar experiencias sobre la respuesta a amenazas de seguridad no tradicionales, en particular las operaciones de rescate desplegadas tras el terremoto en el país sudamericano./.