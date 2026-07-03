Internacional

Rescatistas vietnamitas recuperan más víctimas tras terremoto en Venezuela

El equipo vietnamita de rescate recuperó siete cuerpos más en Venezuela y localizó 12 posibles puntos con personas atrapadas tras los terremotos.

Rescatistas vietnamitas en el trabajo. (Fuente: VNA)
Rescatistas vietnamitas en el trabajo. (Fuente: VNA)

Caracas (VNA) - El equipo vietnamita de búsqueda y rescate recuperó otros siete cuerpos entre los escombros y entregó a las autoridades venezolanas la ubicación de 12 puntos donde se presume que permanecen personas atrapadas, como parte de las labores de respuesta a los dos fuertes terremotos que sacudieron recientemente a Venezuela.

Las operaciones se llevaron a cabo la víspera en Playa Grande, estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.

Con estos nuevos hallazgos, la misión vietnamita ha recuperado hasta el momento un total de 30 cuerpos entre los escombros.

Paralelamente, el personal médico de la delegación continuó brindando consultas y medicamentos gratuitos a los habitantes de las comunidades afectadas.

vnanet-potal-dong-dat-tai-venezuela-dai-tuong-nguyen-tan-cuong-bieu-duong-doan-viet-nam-8864057.jpg
el mayor general Pham Van Ty, subdirector del Departamento de Búsqueda y Rescate del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y jefe de la delegación vietnamita en Venezuela, responde a las preguntas de la prensa. (Foto: VNA)



Con anterioridad, el jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, general Nguyen Tan Cuong, envió un mensaje de reconocimiento y aliento a la misión por su desempeño durante las operaciones de rescate y apoyo a las labores de recuperación tras los sismos.

El alto mando militar exhortó a la delegación a mantener los esfuerzos y continuar cumpliendo su misión internacional, contribuyendo así a materializar la política exterior del Partido y el Estado de Vietnam, fortalecer el prestigio del país en las operaciones internacionales de respuesta a desastres y reafirmar los tradicionales lazos de amistad y la Asociación Integral con Venezuela.

En el marco de su misión, el mayor general Pham Van Ty, subdirector del Departamento de Búsqueda y Rescate del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y jefe de la delegación vietnamita en Venezuela, sostuvo además un encuentro con especialistas de Cuba y Turquía para intercambiar experiencias sobre la respuesta a amenazas de seguridad no tradicionales, en particular las operaciones de rescate desplegadas tras el terremoto en el país sudamericano./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Venezuela #terremotos #rescate
Seguir VietnamPlus

Labor de rescate en Venezuela

Integración internacional

Noticias relacionadas

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, en la ceremonia de bienvenida a la delegación vietnamita en el aeropuerto. Foto: VNA

Misión vietnamita de rescate intensifica labores en la zona más afectada por el terremoto en Venezuela

El contingente de búsqueda y rescate de Vietnam, integrado por el Ejército y las Fuerzas de Seguridad Pública, inició operaciones de emergencia en el estado venezolano de La Guaira. Bajo el mando del mayor general Pham Van Ty, el equipo relevó a una brigada de Turquía y unió esfuerzos con rescatistas de México para rastrear señales de vida entre los escombros bajo condiciones climáticas adversas.

Ver más

El 2 de julio se publica en el portal francés de noticias económicas Objectif Eco un análisis de las perspectivas de cooperación económica entre Vietnam y Europa. (Foto: VNA)

Australia mantiene tarifas preferenciales de visado para ciudadanos vietnamitas

El Gobierno de Australia anunció un ajuste en las tasas de varios tipos de visado, entre ellos el de estudiante, aunque mantendrá un régimen preferencial para los ciudadanos de los países de la ASEAN, incluido Vietnam, en línea con su estrategia de atraer estudiantes y profesionales altamente cualificados de la región.

Rescatistas de Vietnam hallan primer cuerpo al comenzar operaciones de búsqueda en Venezuela (Foto: VNA)

Rescatistas de Vietnam hallan primer cuerpo al comenzar operaciones de búsqueda en Venezuela

La misión de búsqueda y rescate de Vietnam desplegada en Venezuela recuperó los primeros once cuerpos de las víctimas del sismo en el sector de Playa Grande, municipio de Catia La Mar, estado La Guaira. Los equipos de los ministerios de Defensa y de Seguridad Pública operan bajo condiciones de alto riesgo por inestabilidad del terreno y coordinaron la entrega de los fallecidos a los servicios forenses locales.

La sesión de trabajo entre el embajador de Vietnam en Australia y presidente del Comité de la ASEAN en Canberra (ACC), Pham Hung Tam, y el ministro de Asuntos Internos de Australia, Tony Burke. (Foto: VNA)

Impulsan nexos entre Comité de ASEAN en Canberra y Australia

El embajador de Vietnam en Australia y presidente del Comité de la ASEAN en Canberra (ACC), Pham Hung Tam, colideró una sesión de trabajo con el ministro de Asuntos Internos de Australia, Tony Burke. En la reunión, las delegaciones del bloque solicitaron flexibilizar los visados, extender la estancia laboral posestudio para graduados de maestrías y eximir del visado de tránsito a los ciudadanos vietnamitas.