Economía de Ciudad Ho Chi Minh crece un 8,55 % en el primer semestre

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La economía de Ciudad Ho Chi Minh registró un crecimiento del 8,55 % en el primer semestre de 2026, impulsada por un consumo interno sólido, una actividad industrial estable, la recuperación sostenida del turismo y un fuerte aumento de la inversión extranjera directa (IED).



Los datos publicados por la Oficina de Estadística de la ciudad indican que el producto interno bruto regional (PIBR) creció un 8,57 % en el primer trimestre y un 8,53% en el segundo.



El sector de los servicios se mantuvo como el principal motor del crecimiento, con una expansión del 8,89 % en los primeros seis meses, representando el 54 % del PIBR y aportando el 56 % del crecimiento total. El transporte destacó como el subsector de mejor desempeño, con un aumento del 13,68 %, seguido del comercio con un 8,4 % y las finanzas con un 8,21 %. En contraste, el sector inmobiliario siguió enfrentando dificultades.



La industria y la construcción crecieron un 8,5 %, representando el 32,8 % del PIB regional y aportando el 30,6 % al crecimiento general. Sin embargo, la Oficina de Estadística señaló que el sector aún no ha alcanzado plenamente las expectativas de crecimiento. La producción industrial continuó siendo un punto fuerte, con un índice de producción industrial (IPI) que aumentó un 11,1 % en el primer semestre, frente al 8,6 % del mismo periodo del año anterior.



El entorno empresarial también mostró una evolución positiva. El número de nuevas empresas creció un 15,6 % interanual, mientras que el capital registrado de nuevas compañías aumentó un 26,5 %.



Las entradas de inversión extranjera directa (IED) superaron los seis mil 800 millones de dólares en el primer semestre, lo que representa un incremento del 114,2 % respecto al año anterior. La ciudad autorizó 888 nuevos proyectos de inversión extranjera, con un capital registrado total superior a los mil 100 millones de dólares.



A pesar del sólido desempeño, la ciudad sigue enfrentando desafíos derivados de la incertidumbre económica global y los altos precios persistentes de la energía. Según el informe, el aumento de los costos de producción y logística, junto con la subida de precios de bienes y servicios, ha ejercido presión sobre el dinamismo del crecimiento.



El índice de precios al consumidor (IPC) promedio aumentó un 4,41 % durante el período. El transporte registró el mayor incremento, con un 6,19 %, seguido de los servicios de alimentación y restauración con un 5,78 % y los materiales de construcción y vivienda con un 5,22 %.



El desembolso de la inversión pública también se ha ralentizado, especialmente en los grandes proyectos de infraestructura. Hasta el 26 de junio, se habían desembolsado unos mil 430 millones de dólares, equivalente al 25,3 % del plan anual asignado por el Gobierno.



Ciudad Ho Chi Minh aspira a un crecimiento económico de al menos el 10 % en 2026, lo que implica que la economía deberá expandirse más de un 11% en el segundo semestre para alcanzar la meta.



Para sostener el crecimiento, la Oficina de Estadística recomendó acelerar el desembolso de la inversión pública, impulsar la demanda interna y realizar un seguimiento más estrecho de la evolución de los precios del mercado. Asimismo, instó a brindar mayor apoyo a las empresas en el acceso a financiación, instalaciones de producción, trámites administrativos, materias primas y mercados de consumo.



El informe también pidió mejorar de forma continua el entorno de inversión y negocios, junto con una mayor transformación digital, una adopción más amplia de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como un aumento de la productividad laboral para impulsar un crecimiento sostenible y de mayor calidad./.

VNA