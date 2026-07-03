Vietnam Airlines eleva a casi 70 sus vuelos semanales a Tailandia

Hanoi (VNA) - La aerolínea nacional Vietnam Airlines inauguró una nueva ruta directa entre Ciudad Ho Chi Minh y la isla tailandesa de Phuket, una conexión que eleva a cerca de 70 el número de vuelos semanales entre Vietnam y Tailandia y refuerza los intercambios en materia de aviación, turismo y comercio.



La puesta en marcha de este enlace coincide con las actividades conmemorativas por el 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y materializa el memorando de entendimiento suscrito en mayo de 2026 entre Vietnam Airlines, la Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) y otros socios, durante la visita oficial a Bangkok del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.

Representantes de Vietnam Airlines, de la Autoridad de Turismo de Tailandia y otras entidades pertinentes, realizan la ceremonia de inauguración de la ruta de vuelo directo entre Ciudad Ho Chi Minh y Phuket. (Foto: VNA)





El vuelo inaugural, identificado con el código VN621 y operado con un Airbus A321, transportó a 152 pasajeros desde el aeropuerto internacional de Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh, hasta el aeropuerto internacional de Phuket. Horas más tarde, el vuelo VN620 emprendió el trayecto de regreso con cerca de un centenar de pasajeros, dando inicio oficialmente a las operaciones regulares de la nueva ruta en ambos sentidos.



La compañía operará el enlace con cuatro frecuencias semanales de ida y vuelta, los martes, jueves, sábados y domingos. Los vuelos partirán de Ciudad Ho Chi Minh a las 16:00 horas y aterrizarán en Phuket a las 17:50, mientras que el servicio de regreso despegará a las 18:45 y llegará a Vietnam a las 20:55.



Durante la ceremonia inaugural, representantes de las autoridades aeroportuarias y turísticas tailandesas destacaron que la nueva conexión facilitará los intercambios entre ambos pueblos y favorecerá la cooperación en los sectores del turismo y los negocios.



Por su parte, el embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, afirmó que la ruta contribuirá a estrechar los vínculos entre ciudadanos y empresas de los dos países, además de impulsar los flujos turísticos.



Con la incorporación de Phuket a su red, Vietnam Airlines opera ya cerca de 70 vuelos semanales entre Vietnam y Tailandia. A través de su centro de conexiones en Ciudad Ho Chi Minh, los pasajeros procedentes de Phuket podrán enlazar con numerosos destinos de la aerolínea en el noreste de Asia, Europa y Australia.



Desde principios de 2026, Vietnam Airlines ha inaugurado o anunciado nuevas rutas internacionales hacia Ámsterdam (Países Bajos), Colombo (Sri Lanka) y Phuket (Tailandia), además de incrementar las frecuencias en varias conexiones internacionales, entre ellas Singapur, Manila, Moscú, Kaohsiung, Melbourne y Sídney.



Con esta estrategia, la aerolínea busca responder al crecimiento de la demanda de viajes y comercio internacional, al tiempo que fortalece la conectividad de Vietnam con los principales mercados de la región y del resto del mundo./.