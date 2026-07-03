Medio francés destaca nueva etapa en cooperación económica entre Vietnam y Europa

París (VNA) - Las relaciones económicas entre Vietnam y Europa han entrado en una nueva etapa, marcada no solo por la expansión del comercio, sino también por el fortalecimiento de la cooperación en inversión, innovación, transición ecológica y desarrollo de cadenas de suministro sostenibles, destacó el sitio especializado francés Objectif Eco.



En un artículo reciente, el medio señaló que las empresas europeas ya no consideran a Vietnam únicamente como un mercado de exportación o una alternativa manufacturera en Asia. Gracias a su sólido crecimiento económico, una población superior a los 100 millones de habitantes, el rápido aumento de la clase media y una integración internacional cada vez más profunda, el país se consolida como un destino estratégico de inversión y un importante centro de producción en el Sudeste Asiático.



Al mismo tiempo, cada vez más empresas vietnamitas ven en Europa un mercado prioritario para ampliar sus actividades comerciales, invertir y reforzar su participación en las cadenas globales de valor.



Según Objectif Eco, esta evolución exige un cambio de enfoque por parte del sector empresarial de ambas regiones. Más allá del intercambio de bienes, las compañías deben apostar por una presencia a largo plazo, conocer mejor el entorno empresarial, seleccionar socios estratégicos y cumplir con estándares técnicos cada vez más exigentes, así como con los requisitos en materia de sostenibilidad y responsabilidad social.



El medio también destacó que Vietnam mantiene su posición como una de las economías de mayor dinamismo del Sudeste Asiático. En el cuarto trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 8,46 % interanual, impulsado por el avance del 9,73 % del sector industrial y de la construcción y del 8,82 % del sector servicios, lo que refleja el papel cada vez más relevante de la producción industrial y de la demanda interna en el crecimiento económico.



Este escenario, añadió el artículo, abre importantes oportunidades para las empresas europeas en sectores donde cuentan con ventajas competitivas, entre ellos la tecnología industrial, el procesamiento de alimentos, la gestión de recursos hídricos, la logística, la salud, la educación, los servicios profesionales, la energía, la automatización y las soluciones para el desarrollo sostenible.



Objectif Eco subrayó además que, desde la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) en 2020, las exportaciones vietnamitas al mercado europeo han aumentado cerca de un 60 %. En contraste, las exportaciones de la Unión Europea hacia Vietnam crecieron alrededor de un 10 %, una diferencia que, a juicio del medio, evidencia tanto la competitividad de las empresas vietnamitas como la necesidad de avanzar hacia una relación comercial más equilibrada y sostenible.



El portal señaló asimismo que la elevación de las relaciones entre Vietnam y la Unión Europea al nivel de Asociación Estratégica Integral a comienzos de 2026 permitirá ampliar la cooperación en ámbitos como el comercio, la inversión, la transformación digital, la transición verde, la energía, la acción climática y la seguridad de las cadenas de suministro.



Objectif Eco consideró que las perspectivas de cooperación entre Vietnam y Europa son hoy más favorables que nunca. No obstante, advirtió que para convertir ese potencial en resultados concretos, las empresas de ambas partes deberán prepararse adecuadamente, profundizar su conocimiento mutuo, identificar socios idóneos y desarrollar estrategias de largo plazo.



En ese contexto, concluyó el medio, la nueva etapa de las relaciones entre Vietnam y Europa estará definida no solo por el volumen de los intercambios comerciales, sino también por la calidad de la cooperación, la capacidad de innovar y la creación conjunta de valor sostenible a largo plazo./.

VNA