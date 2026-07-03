Llegadas de turistas internacionales a Vietnam crecen casi 15% en primer semestre de 2026

Hanoi (VNA) - Vietnam recibió cerca de 12,3 millones de turistas internacionales durante el primer semestre de 2026, un 14,9 % más que en el mismo período del año anterior, con lo que ya alcanzó casi la mitad de la meta de 25 millones de visitantes extranjeros prevista para este año.



Solo en junio, pese a coincidir con la temporada baja, el país registró alrededor de 1,7 millones de llegadas, cifra que representa un incremento interanual del 14,7 %.



De acuerdo con el Centro de Información Turística de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, estos resultados se lograron en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica y las persistentes tensiones geopolíticas.



Aun así, Vietnam continúa consolidándose como un destino seguro, estable y competitivo, gracias a su riqueza cultural, la mejora constante de la calidad de los servicios turísticos y una política de precios atractiva.



Asimismo, la flexibilización de los visados, la expansión de la conectividad aérea y el fortalecimiento de la promoción en los mercados prioritarios han impulsado el crecimiento del turismo receptivo.



El transporte aéreo siguió concentrando la mayor parte de las llegadas, con más de 10,12 millones de visitantes, equivalentes al 82,6 % del total y un aumento del 11,4 % respecto al mismo período de 2025.



Por su parte, las entradas por vía terrestre alcanzaron 1,92 millones de personas, con un crecimiento del 37,5 %, el más elevado entre los distintos medios de transporte, mientras que las llegadas por vía marítima superaron las 209 mil, un 15,2 % más que un año antes.



China se mantuvo como el principal mercado emisor, con 2,7 millones de visitantes, seguida por Corea del Sur, con 2,16 millones. En conjunto, ambos países aportaron alrededor del 40 % del total de turistas internacionales que visitaron Vietnam durante el semestre.



Uno de los mercados con mejor desempeño fue Rusia, que registró 742 mil 700 visitantes, un notable incremento del 185,8 % interanual, consolidándose como el tercer mayor mercado emisor hacia Vietnam. Este crecimiento refleja el impacto positivo de la reanudación y ampliación de los vuelos directos, el creciente interés de los turistas rusos por los destinos de playa y las ventajas competitivas de Vietnam en términos de clima, oferta turística y costos.



Completan la lista de los principales mercados Taiwán (China), con más de 638 mil visitantes; Estados Unidos, con cerca de 530 mil; Camboya, con más de 509 mil; India, con más de 491 mil; y Japón, con 442 mil.



El Sudeste Asiático continuó afianzándose como uno de los principales motores del crecimiento del turismo vietnamita. Filipinas encabezó la región con un aumento del 67,6 %, seguida por Camboya (41,2 %), Singapur (29,4 %), Indonesia (26,5 %), Malasia (23,4 %) y Tailandia (10 %).



En el sur de Asia, India mantuvo una sólida expansión del 45,6 %, impulsada por la apertura de nuevas rutas aéreas directas y el fortalecimiento de las campañas de promoción.



Europa fue la región que registró el mayor ritmo de crecimiento durante los primeros seis meses del año, con un aumento del 56,1 %. Además del fuerte repunte del mercado ruso, varios países de Europa Occidental y Septentrional mantuvieron una evolución favorable, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Suecia, Suiza, República Checa y Polonia, todos beneficiados por la política vietnamita de exención de visados y caracterizados por un elevado gasto medio por visitante. Los mercados de larga distancia también mantuvieron una tendencia positiva: Estados Unidos creció un 18 %, Canadá un 27,6 %, Australia un 22 % y Nueva Zelanda un 22,6 %.



La Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam prevé que el segundo semestre del año ofrezca condiciones aún más favorables para el sector, coincidiendo con la temporada alta de viajeros procedentes del noreste de Asia, Europa y América del Norte.



Las autoridades confían en que la continuidad de las políticas de facilitación de visados, la ampliación de la conectividad aérea internacional, la intensificación de la promoción turística y la mejora de la calidad de los productos y servicios permitan cumplir el objetivo de recibir 25 millones de turistas internacionales en 2026 y contribuir al crecimiento económico del país./.

VNA