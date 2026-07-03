Parlamento de Vietnam prioriza la seguridad de datos y la reforma de Ley de Tierras

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, firmó recientemente la Resolución No. 07/2026/UBTVQH16, por la que se ajusta el Programa Legislativo de 2026.

En consecuencia, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional decidió incorporar el proyecto de Ley de Seguridad de Datos al Programa Legislativo de 2026 para su consideración y aprobación durante el segundo período de sesiones de la XVI legislatura en octubre próximo.

Asimismo, se añadirá al Programa Legislativo de 2026 el proyecto de Ley de Tierras (modificada), que será sometido a la consideración de la Asamblea Nacional en el segundo período de sesiones. Al mismo tiempo, se retirará del Programa Legislativo de 2026 el proyecto de Ley de Gestión de la Deuda Pública (modificada).

El Comité Permanente de la Asamblea Nacional también asignó los organismos responsables de presentar los proyectos de ley, dirigir y participar en el proceso de revisión, además de establecer el plazo para someter dichos proyectos a la consideración del Comité Permanente de la Asamblea Nacional.

En concreto, tanto el proyecto de Ley de Seguridad de Datos como el proyecto de Ley de Tierras (modificada) serán presentados al Comité Permanente de la Asamblea Nacional durante la reunión de septiembre de 2026./.

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