Vietnam y EE.UU. fortalecen sus nexos de amistad

Quang Tri, Vietnam (VNA)- Una delegación del Ejército de Estados Unidos en el Pacífico, encabezada por el subcomandante, teniente general Joel Vowell, realizó hoy una visita de cortesía al Comando Militar de la provincia vietnamita de Quang Tri, en el marco del programa Asociación del Pacífico – Amistad del Pacífico 2026.



Asociación del Pacífico es el mayor programa multinacional de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres organizado anualmente por la Marina de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico. Por su parte, Amistad del Pacífico es una iniciativa desarrollada conjuntamente por el Comando del Ejército de Estados Unidos en el Pacífico y el 18.º Comando Médico de Teatro, centrada en actividades de asistencia humanitaria, fortalecimiento de capacidades en ingeniería militar, atención médica y gestión de desastres.



El 2026 marca la primera ocasión en que ambos programas se celebran de forma conjunta en la provincia de Quang Tri, dando lugar a un marco de cooperación de gran alcance que comprende 25 actividades distribuidas en cuatro áreas, incluida asistencia humanitaria y prevención de desastres naturales, atención médica, construcción y rehabilitación de infraestructuras comunitarias e intercambios.

En la cita (Fuente: VNA)



Durante el encuentro, el primer coronel Nguyen Tai Tinh, subcomandante y jefe del Estado Mayor del Comando Militar de la provincia de Quang Tri, destacó que las relaciones de cooperación entre Vietnam y Estados Unidos, así como entre la provincia de Quang Tri y sus socios estadounidenses, se han fortalecido de manera constante en los últimos años, contribuyendo al desarrollo de la amistad y la cooperación en diversos ámbitos.



El oficial vietnamita presentó un panorama general sobre la situación socioeconómica, la defensa y la seguridad de la provincia, así como sobre los resultados de las tareas militares y de defensa y los esfuerzos coordinados para mitigar las consecuencias de la guerra, incluida la localización y eliminación de bombas, minas y otros artefactos explosivos remanentes.



Tai Tinh subrayó que el programa Asociación del Pacífico – Amistad del Pacífico constituye una iniciativa significativa, ya que contribuye a fortalecer el entendimiento mutuo, generar confianza y ampliar la cooperación entre las partes en áreas como la asistencia humanitaria, la respuesta a desastres naturales y el apoyo a las comunidades.



Por su parte, el teniente general Joel Vowell valoró la estrecha coordinación y el apoyo brindado por las autoridades locales durante la preparación y ejecución de las actividades del programa.



Expresó su deseo de que ambas partes continúen ampliando los intercambios y la cooperación en el futuro, contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones de amistad entre Vietnam y Estados Unidos.



Según el plan, el Comando Militar provincial organizará un intercambio técnico sobre el empleo de drones de pequeño tamaño; un programa de intercambio profesional sobre el manejo de artefactos explosivos; y una jornada de atención médica destinada a las comunidades costeras.



Además, la unidad participará en la organización de seminarios sobre búsqueda de víctimas y respuesta ante desastres, una conferencia sobre gestión de desastres y actividades de capacitación médica especializadas en este ámbito.



La Guardia Fronteriza de Quang Tri colaborará en la ejecución de las actividades previstas y garantizará la seguridad del buque del Ejército de Estados Unidos USAV Pulus Hook y de su tripulación durante su permanencia en la provincia./.