Internacional

Australia mantiene tarifas preferenciales de visado para ciudadanos vietnamitas

El Gobierno de Australia anunció un ajuste en las tasas de varios tipos de visado, entre ellos el de estudiante, aunque mantendrá un régimen preferencial para los ciudadanos de los países de la ASEAN, incluido Vietnam, en línea con su estrategia de atraer estudiantes y profesionales altamente cualificados de la región.

El 2 de julio se publica en el portal francés de noticias económicas Objectif Eco un análisis de las perspectivas de cooperación económica entre Vietnam y Europa. (Foto: VNA)
El 2 de julio se publica en el portal francés de noticias económicas Objectif Eco un análisis de las perspectivas de cooperación económica entre Vietnam y Europa. (Foto: VNA)

Sídney (VNA) - El Gobierno de Australia anunció un ajuste en las tasas de varios tipos de visado, entre ellos el de estudiante, aunque mantendrá un régimen preferencial para los ciudadanos de los países de la ASEAN, incluido Vietnam, en línea con su estrategia de atraer estudiantes y profesionales altamente cualificados de la región.

De acuerdo con la nueva normativa, en vigor desde el 1 de julio de 2026, la tarifa del visado de estudiante (subclase 500) aumentó de 1.383 a 1.729 dólares australianos. Sin embargo, para los ciudadanos de la ASEAN el incremento fue menor, al pasar de 1.383 a 1.418 dólares australianos.

Según especialistas, esta política confirma que Australia continúa considerando al Sudeste Asiático una región prioritaria dentro de su estrategia de internacionalización educativa. En ese contexto, Vietnam se consolida como uno de los mercados más importantes, con un número de estudiantes que crece de forma sostenida cada año.

Gina Nguyen, directora de Admisiones de Estudiantes de la Oficina de Sídney, afirmó que la inclusión de Vietnam entre los países beneficiarios de este tratamiento preferencial refleja el enfoque flexible de Australia y reafirma el papel estratégico de la ASEAN en la cooperación educativa.

Durante los últimos años, los estudiantes vietnamitas en Australia han destacado por su sólido desempeño académico, sus elevadas tasas de graduación y su contribución positiva tanto al sistema educativo como al mercado laboral del país oceánico.

Se espera que la nueva política de tarifas contribuya a reforzar la competitividad de Vietnam dentro de la región y facilite un mayor acceso de sus estudiantes a una educación de alta calidad en Australia.

La cooperación educativa entre Vietnam y Australia en el marco de la ASEAN también registra avances significativos. En una reunión reciente entre el Comité de la ASEAN en Canberra (ACC) y el ministro australiano del Interior, Tony Burke, el embajador de Vietnam en Australia y presidente del ACC, Pham Hung Tam, propuso ampliar de dos a tres años la duración de los visados de trabajo para graduados de programas de maestría.

Asimismo, solicitó que Australia exima a los ciudadanos vietnamitas del requisito de visado de tránsito, en condiciones similares a las concedidas actualmente a nacionales de otros países de la ASEAN.

Por su parte, Tony Burke acogió positivamente las propuestas y reiteró que Australia concede gran importancia a sus relaciones con los países de la región y continuará fortaleciendo la cooperación en materia de educación y movilidad laboral./.

VNA
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