Repatrían restos de soldados estadounidenses desaparecidos en guerra en Vietnam

Da Nang, Vietnam (VNA) - Vietnam y Estados Unidos coordinaron hoy en la organización de la 173.ª ceremonia de repatriación de restos de soldados estadounidenses desaparecidos en la guerra en Vietnam (MIA) en la ciudad de Da Nang, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam.



Por la parte vietnamita asistieron representantes de la dirección de la Oficina de Vietnam para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (VNOSMP), así como delegados de los ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública.



La delegación estadounidense estuvo encabezada por el teniente general Joel Bryant Vowell, subjefe del Ejército de Estados Unidos en el Pacífico; el exembajador de Estados Unidos en Vietnam Marc Knapper; el director para la región del Indo-Pacífico de la Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos (DPAA) del Departamento de Defensa, Christopher Phelps; además de representantes de la Oficina del Agregado de Defensa, la Oficina MIA de Estados Unidos en Hanoi, veteranos de guerra y ciudadanos estadounidenses residentes en Da Nang.

Vietnam entregó un ataúd con restos óseos a Estados Unidos en una ceremonia de repatriación. (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam)

Durante la ceremonia, Vietnam entregó a la delegación estadounidense un ataúd con restos óseos, resultado de los recientes trabajos conjuntos de excavación realizados por ambos países en la comuna de Dan Hoa, provincia de Quang Tri.



Previamente, el 30 de junio de 2026, expertos forenses de Vietnam y Estados Unidos examinaron las muestras y concluyeron de manera preliminar que podrían corresponder a los militares estadounidenses desaparecidos durante la guerra. Los restos serán trasladados a un laboratorio forense en Hawái para su análisis e identificación.



La entrega de esta ocasión tuvo un significado especial por la presencia de altos mandos del Ejército estadounidense, lo que refleja la importancia que el Gobierno de Estados Unidos concede a la búsqueda de militares desaparecidos en combate (MIA) y, al mismo tiempo, constituye un reconocimiento a la voluntad y los esfuerzos humanitarios de Vietnam.



Con anterioridad, el 23 de junio de 2026, el secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Hung Cao, visitó un sitio de búsqueda de desaparecidos en la comuna de Truong Ninh, provincia de Quang Tri, con motivo de su participación en el Programa Asociación para el Pacífico – Amigos del Pacífico.



En declaraciones a la prensa, Hung Cao agradeció al Gobierno y al pueblo vietnamitas por su apoyo en la búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos y afirmó que los avances alcanzados en la cooperación para superar las secuelas de la guerra constituyen una clara muestra del compromiso de ambos países de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro.



Asimismo, destacó que estos esfuerzos contribuyen a sanar las heridas del conflicto y reiteró que Estados Unidos mantendrá su compromiso a largo plazo con los programas de mitigación de las consecuencias de la guerra en Vietnam.



La cooperación humanitaria entre Vietnam y Estados Unidos para la búsqueda e identificación de militares estadounidenses desaparecidos comenzó inmediatamente después de la firma de los Acuerdos de París en 1973. Desde entonces, los resultados han sido significativos y han permitido identificar y repatriar a sus familias los restos de aproximadamente 740 militares estadounidenses desaparecidos durante la guerra en Vietnam.



Estos avances revisten una gran importancia tanto para el pueblo como para el Gobierno de Estados Unidos y contribuyen a fortalecer la cooperación bilateral en la reparación de las secuelas del conflicto, incluida la colaboración estadounidense en la búsqueda e identificación de los restos de soldados vietnamitas desaparecidos, el desminado, la descontaminación por dioxina y la asistencia a las personas con discapacidad afectadas por la guerra./.