Impulsan la cooperación entre las localidades de Vietnam y Australia

Sídney (VNA) - El embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam, sostuvo recientemente una reunión de trabajo con el ministro principal del Territorio de la Capital Australiana (ACT), Andrew Barr.

En la cita efectuada la víspera, tras valorar positivamente la próxima visita de Andrew Barr a Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, Hung Tam le informó sobre la reciente situación del desarrollo socioeconómico de ambas ciudades y expresó su confianza en que el viaje contribuirá a fortalecer la cooperación entre el ACT y estas dos localidades vietnamitas.

El diplomático destacó que Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh cuentan con un amplio potencial para fortalecer la colaboración con el ACT en áreas de interés común, como las energías renovables, la innovación, la educación, el turismo y la gestión de ciudades inteligentes.

También propuso que el ministro principal estudie la posibilidad de dialogar con las autoridades de Hanoi sobre el establecimiento de una relación oficial de amistad y cooperación, con el fin de sentar una base sólida para el desarrollo de los vínculos entre las capitales de ambos países en diversos ámbitos.

Por su parte, Andrew Barr señaló que esta será su primera visita a Vietnam y que su objetivo es explorar oportunidades para impulsar una cooperación integral. Destacó que Vietnam figura entre los 14 socios económicos prioritarios en la estrategia de integración internacional de Canberra.

El alto funcionario acogió favorablemente la propuesta de establecer una relación de amistad entre el ACT y Hanoi y coincidió en la conveniencia de reforzar la cooperación con las localidades vietnamitas en sectores como las energías renovables, la transición ecológica y el desarrollo del transporte eléctrico, con el objetivo de alcanzar las emisiones netas cero para 2050.

Por otro lado, mostró su disposición a participar en las actividades organizadas con motivo de las próximas visitas de dirigentes vietnamitas de alto nivel a Australia./.

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