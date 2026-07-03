Ventas minoristas y servicios crecieron casi 13% en el primer semestre de 2026

Hanoi (VNA)- El valor total de las ventas minoristas y los ingresos por servicios de consumo de Vietnam en junio se estimó en 25,6 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 1,1% respecto al mes anterior y del 14,8% en comparación con junio de 2025.



En el segundo trimestre, la cifra alcanzó 76 mil millones de dólares, con un aumento del 3,4% frente al trimestre anterior y del 13,9% interanual, según la Oficina Nacional de Estadística del Ministerio de Finanzas.



En los seis primeros meses del año, las ventas minoristas y los ingresos por servicios de consumo sumaron 149,6 mil millones de dólares, un 12,9% más que en el mismo período del año pasado. Descontando el efecto de la inflación, el crecimiento real fue del 7,3%.



Según Nguyen Thu Oanh, jefa del Departamento de Estadísticas de Precios y Servicios de la Oficina Nacional de Estadística, el comercio y los servicios continúan siendo uno de los principales pilares de la economía vietnamita, gracias a la sólida recuperación del comercio minorista, el turismo y el transporte.



Las ventas minoristas de bienes 113,15 mil millones de dólares, equivalentes al 75,6% del total, con un crecimiento interanual del 12,5%.



Entre los grupos de productos con mayor dinamismo destacaron las piedras preciosas y los metales preciosos, con un aumento del 31,3%; los combustibles, 15,3%; la madera y los materiales de construcción, 13,2%; y las prendas de vestir, 12,5%.



A nivel territorial, varias provincias y ciudades registraron un crecimiento destacado, entre ellas Quang Ninh (14,1%), Da Nang (13,9%), Can Tho (12,9%), Hanoi y Hai Phong (ambas con 12,7%) y Ciudad Ho Chi Minh (12,1%).



Los ingresos por servicios de alojamiento y restauración ascendieron a 18,96 mil millones de dólares, con un incremento del 15,6%, mientras que los ingresos del sector de agencias de viajes y turismo alcanzaron 1,92 mil millones de dólares, un 15% más que un año antes.



El sector del transporte también mantuvo una evolución favorable. Durante el primer semestre, el número de pasajeros transportados alcanzó 3.403,1 millones, un aumento del 18,8%, mientras que el volumen de mercancías transportadas llegó a 1.619,4 millones de toneladas, con un crecimiento del 13,2%.



El turismo internacional continuó siendo uno de los principales impulsores del sector servicios. En los seis primeros meses del año, Vietnam recibió aproximadamente 12,3 millones de visitantes internacionales, un incremento del 14,9% respecto al mismo período del año anterior.



De esta cifra, 10,1 millones llegaron por vía aérea, representando el 82,6% del total, mientras que 1,9 millones ingresaron por vía terrestre, con un crecimiento del 37,5%.



Asia se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas hacia Vietnam, con más de 9,06 millones de visitantes, mientras que Europa registró la tasa de crecimiento más elevada, alcanzando casi 2,1 millones de llegadas, lo que supone un aumento del 56,1%.



Los sólidos resultados del comercio minorista, junto con la fuerte recuperación de los servicios, especialmente en los sectores de alojamiento, restauración y turismo, confirman que el consumo interno continúa siendo uno de los principales motores del crecimiento económico de Vietnam durante la primera mitad de 2026./.

VNA