Vietnam detecta casi 20.000 infracciones en el mercado de bienes durante primer semestre de 2026

Hanoi (VNA) – El Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam informó hoy que en los primeros seis meses de 2026 el mercado de bienes se mantuvo básicamente estable y el suministro de productos esenciales estuvo garantizado.

Sin embargo, las actividades de contrabando, fraude comercial y falsificación de productos continuaron registrándose de manera compleja en diversos sectores y localidades.

Durante el período, las fuerzas del Comité Directivo 389 del Ministerio de Industria y Comercio inspeccionaron 23.715 casos, detectaron y sancionaron 19.937 infracciones con 22.669 actos violatorios. Los ingresos al presupuesto estatal superaron los 330 mil millones de VND (12,6 millones de USD), de los cuales casi 306 mil millones de VND correspondieron a sanciones administrativas. El valor total de los bienes infractores ascendió a cerca de 209 mil millones de VND (8 millones de USD).

En el sector de los combustibles, se inspeccionaron 179 casos y se sancionaron cerca de 84, con ingresos al presupuesto de más de 5 mil millones de VND (cerca de 200 mil USD).

En materia de propiedad intelectual, solo en el segundo trimestre de 2026 se registraron cerca de 5.400 casos sancionados, con multas de alrededor de 66 mil millones de VND (2,52 millones de USD).

En el comercio electrónico se resolvieron 424 casos, con sanciones de aproximadamente 7,9 mil millones de VND (303 mil USD), mientras que en seguridad alimentaria se trataron 2.124 casos, con multas de unos 16,9 mil millones de VND (650 mil USD).

Las autoridades están ejecutando órdenes de arresto contra los sospechosos del caso. Foto: VNA

Las infracciones se concentraron principalmente en la comercialización de bienes sin origen claro, productos falsificados, violaciones de derechos de propiedad intelectual, incumplimiento de normas de etiquetado, irregularidades en el comercio electrónico, seguridad alimentaria y distribución de combustibles.

Se destacó la tendencia creciente de trasladar las actividades ilegales al entorno digital mediante redes sociales, plataformas de comercio electrónico y servicios logísticos, con el fin de eludir los controles de las autoridades.

El Ministerio de Industria y Comercio está completando el marco legal, incluyendo un proyecto de decreto que sustituirá el Decreto 98/2020/ND-CP y la revisión del Decreto 99/2020/ND-CP, además de perfeccionar las normativas sobre tabaco, alcohol y combustibles.

Asimismo, la Circular 31/2026/TT-BCT sobre trazabilidad de productos, en vigor desde el 1 de julio de 2026, establece la obligación de rastrear productos de alto riesgo a través del sistema VeriGoods o sistemas conectados.

En el futuro, las autoridades continuarán intensificando las inspecciones temáticas y puntuales, centrándose en el contrabando, el fraude comercial, la falsificación y las infracciones en el comercio electrónico. En el primer semestre, se remitieron 128 casos con indicios penales a las autoridades competentes para su investigación./.

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