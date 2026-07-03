Economía

Vietnam detecta casi 20.000 infracciones en el mercado de bienes durante primer semestre de 2026

Vietnam sancionó cerca de 20.000 infracciones por contrabando, fraude comercial y falsificación durante el primer semestre de 2026.

Los agentes de aduanas inspeccionan el equipaje de los pasajeros que ingresan al país a través del puesto fronterizo internacional de Nam Can, en la provincia de Nghe An. Foto: VNA
Los agentes de aduanas inspeccionan el equipaje de los pasajeros que ingresan al país a través del puesto fronterizo internacional de Nam Can, en la provincia de Nghe An. Foto: VNA

Hanoi (VNA) – El Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam informó hoy que en los primeros seis meses de 2026 el mercado de bienes se mantuvo básicamente estable y el suministro de productos esenciales estuvo garantizado.

Sin embargo, las actividades de contrabando, fraude comercial y falsificación de productos continuaron registrándose de manera compleja en diversos sectores y localidades.

Durante el período, las fuerzas del Comité Directivo 389 del Ministerio de Industria y Comercio inspeccionaron 23.715 casos, detectaron y sancionaron 19.937 infracciones con 22.669 actos violatorios. Los ingresos al presupuesto estatal superaron los 330 mil millones de VND (12,6 millones de USD), de los cuales casi 306 mil millones de VND correspondieron a sanciones administrativas. El valor total de los bienes infractores ascendió a cerca de 209 mil millones de VND (8 millones de USD).

En el sector de los combustibles, se inspeccionaron 179 casos y se sancionaron cerca de 84, con ingresos al presupuesto de más de 5 mil millones de VND (cerca de 200 mil USD).

En materia de propiedad intelectual, solo en el segundo trimestre de 2026 se registraron cerca de 5.400 casos sancionados, con multas de alrededor de 66 mil millones de VND (2,52 millones de USD).

En el comercio electrónico se resolvieron 424 casos, con sanciones de aproximadamente 7,9 mil millones de VND (303 mil USD), mientras que en seguridad alimentaria se trataron 2.124 casos, con multas de unos 16,9 mil millones de VND (650 mil USD).

vnanet-potal-dak-lak-khoi-to-vu-an-vi-pham-quy-dinh-ve-ke-toan-va-buon-ban-hang-gia-8807475.jpg
Las autoridades están ejecutando órdenes de arresto contra los sospechosos del caso. Foto: VNA

Las infracciones se concentraron principalmente en la comercialización de bienes sin origen claro, productos falsificados, violaciones de derechos de propiedad intelectual, incumplimiento de normas de etiquetado, irregularidades en el comercio electrónico, seguridad alimentaria y distribución de combustibles.

Se destacó la tendencia creciente de trasladar las actividades ilegales al entorno digital mediante redes sociales, plataformas de comercio electrónico y servicios logísticos, con el fin de eludir los controles de las autoridades.

El Ministerio de Industria y Comercio está completando el marco legal, incluyendo un proyecto de decreto que sustituirá el Decreto 98/2020/ND-CP y la revisión del Decreto 99/2020/ND-CP, además de perfeccionar las normativas sobre tabaco, alcohol y combustibles.

Asimismo, la Circular 31/2026/TT-BCT sobre trazabilidad de productos, en vigor desde el 1 de julio de 2026, establece la obligación de rastrear productos de alto riesgo a través del sistema VeriGoods o sistemas conectados.

En el futuro, las autoridades continuarán intensificando las inspecciones temáticas y puntuales, centrándose en el contrabando, el fraude comercial, la falsificación y las infracciones en el comercio electrónico. En el primer semestre, se remitieron 128 casos con indicios penales a las autoridades competentes para su investigación./.

VNA
#Nueva era #fraude comercial #falsificación de productos #comercio electrónico
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Ver más

El 2 de julio se publica en el portal francés de noticias económicas Objectif Eco un análisis de las perspectivas de cooperación económica entre Vietnam y Europa. (Foto: VNA)

Medio francés destaca nueva etapa en cooperación económica entre Vietnam y Europa

Las relaciones económicas entre Vietnam y Europa han entrado en una nueva etapa, marcada no solo por la expansión del comercio, sino también por el fortalecimiento de la cooperación en inversión, innovación, transición ecológica y desarrollo de cadenas de suministro sostenibles, destacó el sitio especializado francés Objectif Eco.

El viceministro vietnamita de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan, y representantes de los países de la EFTA. (Foto: tapchicongthuong.vn)

Vietnam y EFTA concluyen negociaciones del Tratado de Libre Comercio

Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) concluyeron oficialmente las negociaciones de su Tratado de Libre Comercio de nueva generación tras 21 rondas de conversaciones. El pacto eliminará aranceles e impulsará el intercambio de tecnología, finanzas y bienes entre el país asiático y el bloque integrado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente del Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC), Maeda Tadashi. (Foto: VNA)

JBIC continuará apoyando los objetivos estratégicos de Vietnam

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente del Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC), Maeda Tadashi, mantuvieron una reunión en Hanoi. Ambas partes acordaron profundizar la Asociación Estratégica Integral a través de esquemas de cooperación público-privada (PPP) y el impulso de 15 proyectos en el marco de la Comunidad de Emisiones Netas Cero de Asia (AZEC), con una inversión estimada de 20 mil millones de dólares en sectores como semiconductores, energías renovables e infraestructura.

Realizan el descenso de jaulas de acero. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh comienza construcción clave de la Línea 2 del Metro

La Junta de Gestión del Ferrocarril Urbano de Ciudad Ho Chi Minh (MAUR) llevó a cabo hoy el descenso de jaulas de acero para facilitar la construcción de muros de contención en la estación subterránea ST10 (estación de Pham Van Bach), que forma parte del proyecto de la Línea 2 del Metro (Ben Thanh - Tham Luong).