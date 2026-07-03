Sociedad

Viceministro vietnamita llama a no subestimar la respuesta ante el tifón Maysak

Vietnam intensifica la vigilancia y evacuaciones ante el tifón Maysak, que podría impactar el norte del país con fuertes vientos, lluvias e inundaciones en las próximas horas.

El viceministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Nguyen Hoang Hiep, habla en la cita (Fuente: VNA)
El viceministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Nguyen Hoang Hiep, habla en la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - “Sin subestimar la respuesta al tifón Maysak” fue la directiva del miembro del Comité Directivo Nacional de Defensa Civil y viceministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Nguyen Hoang Hiep, en una reunión celebrada hoy sobre la respuesta al dicho tifón y las lluvias e inundaciones posteriores.

La reunión se realizó de forma presencial en Hanoi y en línea con ocho provincias y ciudades: Hai Phong, Tuyen Quang, Ninh Binh, Lang Son, Hung Yen, Bac Ninh, Cao Bang y Quang Ninh.

En la reunión, Hoang Hiep solicitó al Departamento de Meteorología e Hidrología, en particular al Centro Nacional de Pronósticos Meteorológicos e Hidrológicos, que supervise de cerca la evolución del tifón y su circulación asociada; y que refuerce la elaboración de pronósticos y alertas, proporcionando información oportuna y precisa a los ministerios, autoridades locales y población para una respuesta proactiva.

Asimismo, pidió a las fuerzas del Ejército, la Guardia Fronteriza y la Policía coordinar estrechamente la información y la comunicación con embarcaciones, así como organizar la evacuación de la población en zonas vulnerables hacia lugares seguros, garantizando la seguridad de personas y bienes y minimizando los daños causados por el tifón y sus efectos asociados. Las localidades afectadas deben elaborar escenarios de respuesta adecuados a la evolución real de la tormenta.

Según las previsiones, el tifón Maysak podría entrar en el golfo de Tonkín durante la noche del 3 de julio y la mañana del 4 de julio, con vientos de nivel 8-9 y ráfagas de hasta nivel 11. Se espera que en la noche del 4 de julio toque tierra entre la localidad vietnamita de Quang Ninh y la provincia china de Guangxi.

Sus efectos podrían provocar fuertes lluvias en las provincias del noreste y algunas del norte y centro-norte de Vietnam, además de fenómenos como tormentas eléctricas, tornados y granizo.

El director del Centro Nacional de Pronósticos Meteorológicos e Hidrológicos, Mai Van Khiem, informó que el tifón se encuentra en un entorno favorable para mantener y fortalecer su intensidad, con temperaturas superficiales del mar de alrededor de 30 grados C y baja cizalladura del viento en niveles altos.

Sin embargo, su trayectoria y velocidad dependerán en gran medida de la evolución del anticiclón subtropical, por lo que el recorrido del tifón aún puede cambiar y los modelos de pronóstico no son completamente coincidentes.

La Dirección de Gestión de Diques y Prevención de Desastres informó que las unidades de la Guardia Fronteriza han notificado, contabilizado y orientado a 56.240 embarcaciones con 249.184 personas sobre la evolución del tifón, para que puedan evitar zonas peligrosas o buscar refugio seguro. Las fuerzas mantienen turnos de guardia estrictos y están listas para asesorar y coordinar la respuesta.

A nivel local, diversas medidas se han implementado de manera urgente. La provincia norteña de Ninh Binh ha ordenado la prohibición de salida al mar antes de las 14:00 del 3 de julio de 2026 y ha informado a las embarcaciones para que busquen refugio seguro. Las fuerzas militares y policiales están listas para apoyar evacuaciones y labores de rescate.

En la provincia central de Nghe An, las autoridades locales han exigido garantizar la seguridad de embalses, pequeñas centrales hidroeléctricas, y proteger la producción agrícola, zonas urbanas e industriales frente al riesgo de inundaciones, además de preparar fuerzas de rescate.

Quang Ninh, especialmente en la zona especial de Co To, se han evacuado turistas hacia tierra firme. En la tarde del 3 de julio, 18 viajes marítimos trasladaron a 3.147 pasajeros de manera segura; el último barco salió del puerto a las 16:00 con 248 pasajeros. Las localidades mantienen vigilancia permanente las 24 horas y están listas para aplicar el principio de “cuatro en el lugar”, con el fin de minimizar los daños del desastre natural./.

VNA
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