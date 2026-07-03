Medio ambiente

Vietnam emite alerta ante el tifón Maysak y las lluvias posteriores

El Gobierno de Vietnam ordena medidas urgentes de prevención ante el tifón Maysak, con fuertes lluvias previstas en el noreste y Thanh Hoa.

Trayectoria del tifón Maysak a las 17:00 horas del 3 de julio. Foto: VNA
Trayectoria del tifón Maysak a las 17:00 horas del 3 de julio. Foto: VNA

Hanoi (VNA)- El Comité Directivo Nacional de Defensa Civil de Vietnam emitió hoy un despacho oficial instando a la adopción de medidas proactivas para responder al tifón Maysak y a las lluvias e inundaciones posteriores.

El documento fue enviado a los Comités Populares de las provincias y ciudades del noreste del país y de Thanh Hoa, así como a los ministerios, sectores y agencias de prensa.

Según la orden, en la madrugada del 3 de julio, la depresión tropical se intensificó y se convirtió en el tifón número 1 de 2026. Entre la noche del 3 de julio y el 5 de julio, se esperan precipitaciones intensas en el noreste y en la provincia de Thanh Hoa, con acumulados de 100 a 200 mm, y en algunas zonas del noreste del país entre 150 y 250 mm, alcanzando localmente más de 350 mm.

Para garantizar una respuesta proactiva, el Comité Directivo solicitó a las localidades y los ministerios continuar con el control y la notificación a las embarcaciones en el mar, instruyéndolas para evitar zonas peligrosas o regresar a puertos seguros.

También exigió garantizar la seguridad de personas, embarcaciones, actividades turísticas, acuícolas y pesqueras, así como de las infraestructuras marítimas y costeras. En función de la situación, las autoridades deberán considerar la prohibición de salida al mar y preparar fuerzas y medios de rescate.

En las zonas llanas, las autoridades deben revisar y evacuar a la población de las áreas de riesgo, garantizar la seguridad del sistema de diques, reforzar el drenaje para proteger la producción agrícola, zonas urbanas e industriales, fortalecer viviendas e infraestructuras, podar árboles, asegurar el sistema eléctrico y de telecomunicaciones, y organizar la cosecha agrícola.

En las zonas montañosas, ordenó evacuar a los residentes en áreas propensas a inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y flujos de lodo; despejar cauces de ríos; desplegar fuerzas de vigilancia en zonas inundadas o de alto riesgo; garantizar la seguridad vial en rutas principales; y verificar la seguridad de minas, embalses hidroeléctricos e hidráulicos, además de estar preparados para responder a posibles emergencias.

El Comité Directivo también pidió a la Televisión de Vietnam, la Voz de Vietnam, la Agencia Vietnamita de Noticias y otros medios de comunicación que actualicen continuamente la evolución del tifón y las lluvias para que las autoridades y la población puedan actuar de manera preventiva.

Los ministerios, según sus funciones, deben coordinarse con las localidades para implementar las medidas de respuesta./.

VNA
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