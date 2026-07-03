Vietnam ingresa 56,5 millones de dólares por la venta de créditos de carbono forestal al Banco Mundial

Hanoi (VNA) - Vietnam ingresó un total de 56,5 millones de dólares por la transferencia al Banco Mundial de 11,3 millones de toneladas de emisiones de CO2 reducidas procedentes del sector forestal.



La información fue dada a conocer el 2 de julio por Pham Hong Luong, subdirector del Departamento de Silvicultura y Guardabosques del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, durante una conferencia sobre la implementación del Decreto 180 relativo a los servicios de absorción y almacenamiento de carbono forestal.



Según el funcionario, Vietnam recibió recientemente cinco millones de dólares adicionales por la transferencia de un millón de toneladas suplementarias de CO2 reducido al Banco Mundial, elevando el ingreso total de esta operación a 56,5 millones de dólares. El monto corresponde a un total de 11,3 millones de toneladas de CO2, a un precio de cinco dólares por tonelada.



Afirmó que el dinero cobrado ya fue distribuido entre cerca de 80 mil beneficiarios, de los cuales aproximadamente la mitad pertenece a minorías étnicas, en las provincias de Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Tri y la ciudad de Hue.



A partir del acuerdo piloto de transferencia suscrito entre ambas partes en 2022, el 95% de los resultados de reducción de emisiones se devuelve a Vietnam para el cumplimiento de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) en el marco del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.



Pham Hong Luong señaló que el Decreto 180 establece disposiciones específicas sobre los proveedores y usuarios de los servicios de carbono forestal, así como los procedimientos para desarrollar y registrar proyectos de créditos de carbono. La circular de aplicación y las normas técnicas sobre créditos de carbono forestal entrarán previsiblemente en vigor el 15 de julio, junto con el decreto.



El funcionario subrayó que la comercialización de créditos de carbono y de resultados de reducción de emisiones solo podrá realizarse cuando se garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos por Vietnam en su NDC, actualmente en proceso de actualización./.

VNA